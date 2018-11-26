Женщины испытывают оргазм почти в два раза реже, чем мужчины: исследование

Исследователи советуют парам не стесняться обсуждать свои ощущения и сексуальные предпочтения

Наслаждайтесь жизнью. Фото: pixabay

Мужчины испытывают оргазм почти в два раза чаще, чем женщины. Это выяснили ученые из Университета Торонто, опубликовав результаты своего исследования в журнале Journal of Sexual Medicine.

Во время исследования ученые опросили 1683 гетеросексуальные пары на тему, как часто они испытывают оргазм и как часто, по их мнению, его испытывает вторая половина.

При этом в статье исследователей отмечается, что несмотря на то, что в последние десятилетия у женщин в развитых странах гораздо больше сексуальной свободы, чем ранее, испытать удовольствие в постели доводится далеко не каждой.

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В результате исследования выяснилось, что регулярно испытывают оргазм 87% мужчин, тогда как среди женщин этот показатель составил лишь 49%. При этом мужчины, отвечая на вопрос об оргазмах партнерш, ошибались в 43% случаев, тогда как женщины — лишь в 14%.

Ученые предполагают, что женщины прибегали к симуляции оргазма, чтобы не разочаровывать партнера в его сексуальных талантах. Или же мужчины вообще плохо понимали, как выглядит женский оргазм из-за того, как он изображается в порно.

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Исследователи советуют парам не стесняться обсуждать свои ощущения и сексуальные предпочтения для улучшения их сексуальной жизни.

Тем временем психолог Михаил Лабковский пояснил, почему нельзя откладывать жизнь на потом: ответ психолога. Он назвал важную ошибку человечества, которую назвал "отложенный старт".