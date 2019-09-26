Значение имени Анна: характер и совместимость
У Анна острый ум и хорошая память, поэтому она часто достигает отличных результатов в учебе
Перед тем, как дать ребенку имя, нужно хорошо подумать, ведь оно имеет большое значение. Имя Анна считается одним из самых популярных женских имен. В чем его уникальность разбирались в статье.
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Значение имени Анна
Имя Анна имеет древнееврейские корни и переводиться как благосклонность людей и Бога. Анны стараются быть отличницами во всем и всегда. Анны хорошие друзья, никогда не предадут и помогут в любой ситуации.
Формы имени Анна
Аня, Анечка, Анюта, Ася, Аннушка, Анка, Аннуся, Нюра, Нюся, Нюша, Нюта.
Астрологические характеристики имени Анна
Знак – Дева
Планета – Прозерпина
Цвет – красный
Дерево – рябина
Камень-талисман – женский рубин
Счастливый день: среда
Счастливое время года: лето
Характеристика имени Анна
Ани очень добрые и милосердные. Вместе с тем Анны очень сильные и способны сопротивляться различным проблемам. У них отлично развита интуиция, которая часто им помогает.
У Анна острый ум и хорошая память, поэтому она часто достигает отличных результатов в учебе. Зачастую девушки с именем Анна имеют творческий потенциал.
Часто у Анны не получается соединить воедино карьерные ожидания, работу, личную жизнь, детей и домоводство. А нередко у нее возникает желание еще и преуспеть везде. Но часто она просто не выдерживает такой нагрузки и ломается. Требовательна к детям и мужу.
Девушка с именем Анна аккуратна, внимательна и жалостлива – в ущерб себе и другим. Она справедливая и бескомпромиссная. В работе Анны добросовестны. У Ани хороший вкус и она любит все красивое.
Бизнес и карьера для Анны
Девушки с этим именем любят признание и славу. Они талантливы и трудолюбивы. В то же время Анна может быть мстительной и конфликтной.
Аня мечтает стать артисткой или публичной личностью, но чаще становится медиком, художницей или скульптором.
Для Анны имеет большое значение ее материальное положение, поэтому она старается добиться определенных высот, и ей это с легкостью удается.
Личная жизнь Анны
Удачный брак Анну ждет с Акимом, Александром, Борисом, Василием, Глебом, Демьяном, Денисом, Дмитрием, Ильей, Константином, Николаем, Павлом, Романом, Ростиславом.
Неудачные отношения Анну ждут с Андреем, Анисимом, Георгием, Игорем, Климентом, Семеном, Сергеем, Станиславом, Львом.
Анна очень верная и преданная жена. Ани способны полюбить больного, пьющего или неудачника, при этом никогда не будет жалеть о своем выборе. Но измен Анна не переносит и не прощает.
Ранее мы уже писали про значение имени Анастасия: характер и совместимость.
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