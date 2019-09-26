Значение имени Анна: характер и совместимость

У Анна острый ум и хорошая память, поэтому она часто достигает отличных результатов в учебе

Анны очень добрые и милосердные Фото: Pexels

Перед тем, как дать ребенку имя, нужно хорошо подумать, ведь оно имеет большое значение. Имя Анна считается одним из самых популярных женских имен. В чем его уникальность разбирались в статье.

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Значение имени Анна

Имя Анна имеет древнееврейские корни и переводиться как благосклонность людей и Бога. Анны стараются быть отличницами во всем и всегда. Анны хорошие друзья, никогда не предадут и помогут в любой ситуации.

Формы имени Анна

Аня, Анечка, Анюта, Ася, Аннушка, Анка, Аннуся, Нюра, Нюся, Нюша, Нюта.

Астрологические характеристики имени Анна

Знак – Дева

Планета – Прозерпина

Цвет – красный

Дерево – рябина

Камень-талисман – женский рубин

Счастливый день: среда

Счастливое время года: лето

Характеристика имени Анна

Ани очень добрые и милосердные. Вместе с тем Анны очень сильные и способны сопротивляться различным проблемам. У них отлично развита интуиция, которая часто им помогает.

У Анна острый ум и хорошая память, поэтому она часто достигает отличных результатов в учебе. Зачастую девушки с именем Анна имеют творческий потенциал.

Часто у Анны не получается соединить воедино карьерные ожидания, работу, личную жизнь, детей и домоводство. А нередко у нее возникает желание еще и преуспеть везде. Но часто она просто не выдерживает такой нагрузки и ломается. Требовательна к детям и мужу.

Девушка с именем Анна аккуратна, внимательна и жалостлива – в ущерб себе и другим. Она справедливая и бескомпромиссная. В работе Анны добросовестны. У Ани хороший вкус и она любит все красивое.

Бизнес и карьера для Анны

Девушки с этим именем любят признание и славу. Они талантливы и трудолюбивы. В то же время Анна может быть мстительной и конфликтной.

Аня мечтает стать артисткой или публичной личностью, но чаще становится медиком, художницей или скульптором.

Для Анны имеет большое значение ее материальное положение, поэтому она старается добиться определенных высот, и ей это с легкостью удается.

Личная жизнь Анны

Удачный брак Анну ждет с Акимом, Александром, Борисом, Василием, Глебом, Демьяном, Денисом, Дмитрием, Ильей, Константином, Николаем, Павлом, Романом, Ростиславом.

Неудачные отношения Анну ждут с Андреем, Анисимом, Георгием, Игорем, Климентом, Семеном, Сергеем, Станиславом, Львом.

Анна очень верная и преданная жена. Ани способны полюбить больного, пьющего или неудачника, при этом никогда не будет жалеть о своем выборе. Но измен Анна не переносит и не прощает.

Ранее мы уже писали про значение имени Анастасия: характер и совместимость.

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