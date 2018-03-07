127 миллионов лет: найден детеныш одной из самых первых в мире птиц

Сегодня, 15:58

Подробное изучение скелета помогло ученым проанализировать структуру и развитие костей у пернатых

Птенец еще не мог летать. Фото: укроп.org
Птенец еще не мог летать. Фото: укроп.org

Исследователи из Университета Манчестера нашли отпечаток перьев и тела доисторического птенца, который, предположительно, жил практически 127 млн лет назад.

Отмечается, что окаменелости принадлежат птенцу группы мезозойских Enantiornithes, наиболее изученных среди всех ископаемых птиц.

Эксперты определили, что ввиду того, что грудная клетка птенца не успела затвердеть и превратиться в кость, птенец летать не мог.

Подробное изучение скелета помогло ученым-палеонтологам проанализировать структуру и развитие костей у данного вида пернатых.

Напомним, ранее была обнаружена необычная находка: ученые в Антарктиде разглядели НЛО.

Основанием для исследования стали фотографии Google Earth, на которых конспирологи обнаружили след на снегу, который оставлен был большим предметом. Длинную борозду ученые приняли за последствия неудачного приземления НЛО, а растрескавшийся ледник на горе Пагет, от которого и протянулся километровый след — за доказательство столкновения.

Также сообщалось, что ученые нашли способ узнать день смерти человека.

О том, какое необычное существо удалось обнаружить ученым из Португалии, смотрите на видео ниже:
ученые, птица, находка

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УКРОП

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