50 часов достаточно, чтобы стать лучшими друзьями – ученые

Группа ученых определила временной порог для перехода знакомства на стадию дружбы

50 часов достаточно. Фото: pixabay

Ученые из США опубликовали результаты социального эксперимента, который подтвердил, что люди становятся лучшими друзьями после 50-часового общения. Специалисты Университета штата Канзас презентовали полученные данные в издании Journal of Social and Personal Relationships.

Группа американских ученых определила временной порог для перехода знакомства на стадию лучших друзей. Для этого людям стоит провести в общении около 50 часов.

Для того, чтобы отношения стали еще более близкими, понадобится дополнительно 40 часов диалога между друзьями. Результаты исследования коллектив экспериментаторов представил в тематическом издании.

К слову, ученые назвали людей с сильным и выраженным рукопожатием более умными. Исследования подтвердили, что улучшать интеллектуальные способности можно с помощью спортивных упражнений.

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