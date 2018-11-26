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ADATA создала уникальное "оружие" для киберспортсменов

Компания выпустила  клавиатуру XPG INFAREX K10 и мышь M20

Евгений Опанасенко
Сегодня, 06:36
Клавиатура XPG INFAREX K10 обладает RGB подсветкой. Фото: XPG
Клавиатура XPG INFAREX K10 обладает RGB подсветкой. Фото: XPG

Компания ADATA выпустила два устройства для профессиональных геймеров и киберспортсменов: клавиатуру XPG INFAREX K10 и мышь M20. Клавиатура обладает стильной RGB подсветкой, поддержкой режима антиблокировки и эргономичными колпачками, в то время как мышь оснащена "неубиваемыми" переключателями OMRON, пятью режимами DPI и RGB-подсветкой.

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XPG INFAREX K10
Фото: ADATA

Клавиатура XPG K10 поможет геймерам улучшить игровой процесс благодаря 26 клавишам с антиблокировкой, предотвращающим случайное нажатие, а эргономичные колпачки повышают точность нажатий и обеспечивают более комфортную работу. По словам создателей, удобные медиа-клавиши позволят быстро отрегулировать параметры аудио и другие, не отвлекаясь от игры.

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Мышь INFAREX M20
Фото: ADATA

Мышь INFAREX M20 благодаря переключателям OMRON обеспечивает игроку реакцию, необходимую для максимально комфортных игровых баталий, а ресурс в 20 млн нажатий говорит о долговечности и надежности продукта. Любители тонких настроек чувствительности смогут подкорректировать четкость сенсора в пределах от 400 от 5000 DPI.

Напомним, что ранее мы рассматривали игровую клавиатуру EpicGear DeFiant. А в Польше создают игру о будущем человечества Cyberpunk 2077 – пользователи YouTube в восторге.

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