ADATA создала уникальное "оружие" для киберспортсменов

Компания выпустила клавиатуру XPG INFAREX K10 и мышь M20

Клавиатура XPG INFAREX K10 обладает RGB подсветкой. Фото: XPG

Компания ADATA выпустила два устройства для профессиональных геймеров и киберспортсменов: клавиатуру XPG INFAREX K10 и мышь M20. Клавиатура обладает стильной RGB подсветкой, поддержкой режима антиблокировки и эргономичными колпачками, в то время как мышь оснащена "неубиваемыми" переключателями OMRON, пятью режимами DPI и RGB-подсветкой.

XPG INFAREX K10 Фото: ADATA

Клавиатура XPG K10 поможет геймерам улучшить игровой процесс благодаря 26 клавишам с антиблокировкой, предотвращающим случайное нажатие, а эргономичные колпачки повышают точность нажатий и обеспечивают более комфортную работу. По словам создателей, удобные медиа-клавиши позволят быстро отрегулировать параметры аудио и другие, не отвлекаясь от игры.

Мышь INFAREX M20 Фото: ADATA

Мышь INFAREX M20 благодаря переключателям OMRON обеспечивает игроку реакцию, необходимую для максимально комфортных игровых баталий, а ресурс в 20 млн нажатий говорит о долговечности и надежности продукта. Любители тонких настроек чувствительности смогут подкорректировать четкость сенсора в пределах от 400 от 5000 DPI.

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