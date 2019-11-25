Adobe объявила о прекращении поддержки Acrobat Reader

В 2020 году известная программа для чтения PDF файлов от Adobe перестанет получать обновления

Поддержка Adobe Acrobat и Reader 2015 закончится в 2020 году Фото: Adobe

7 апреля 2020 года будет прекращена поддержка популярных программ для просмотра PDF файлов от Adobe. Речь идет об Adobe Acrobat и Reader 2015. Решение разработчика связано с тем, что у приложений истекает 5-летний срок службы. Пользователям, которым необходима полная поддержка, необходимо будет перейти на более свежие версии Adobe Acrobat DC и Adobe Acrobat Reader DC.

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"Adobe больше не будет предоставлять техническую поддержку и обновления безопасности, для всех версий Adobe Acrobat и Reader 2015, включая локализованные версии, на всех операционных системах", – говорится в сообщении компании.

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Прекращений поддержки означает, что пользоваться программой можно будет, но исправления уязвимостей выпускаться не будут. Adobe часто выпускает патчи для своего ассортимента программного обеспечения, включая Flash, Reader, Acrobat и других, и без этих обновлений пользователи могут подвергать свои системы риску.

Хотя частные компании часто могут договориться о расширенной поддержке программного обеспечения ради дополнительного времени на обновление, рядовым пользователям необходимо уже переходить на Adobe Acrobat DC и Adobe Acrobat Reader DC до истечения срока, чтобы безопасно открывать PDF файлы в будущем.

Напомним, что ранее в этом году проект Adobe Shockwave был закрыт, что поставило под угрозу существования браузерных игр. В то же время Google прекратила поддержку популярных смартфонов.

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