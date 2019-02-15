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Airbus отказалась производить самый большой самолет в мире

Компания Airbus полностью остановит производство самолетов A380 в 2021 году

Евгений Опанасенко
Сегодня, 07:25
Самолет-гигант A380 оказался никому не нужен
Самолет-гигант A380 оказался никому не нужен
Фото: Pixabay

Крупнейший в мире самолет Airbus A380 оказался никому не нужным, поэтому производитель прекращает производство гигантского авиалайнера в 2021 году. Об этом сообщается на сайте Airbus.

Airbus A380 прекратят производить в 2021 году
Airbus A380 прекратят производить в 2021 году
Фото: Pixabay

"A380 — это не только выдающееся инженерное и промышленное достижение. Пассажиры всего мира любят летать на этом великолепном самолете. Поэтому сегодняшнее объявление является болезненным для компании поклонников A380 во всем мире", – заявил главный исполнительный директор Airbus Том Эндерс.

Последние годы Airbus почти не получал новых заказов на A380, в результате чего авиапроизводителю пришлось сократить их выпуск с 30 до 6 единиц в год. Позже единственный оставшийся покупатель авиакомпания Emirates сократила заказ на A380 со 162 до 123 летательных аппаратов, что окончательно поставило крест на проекте. Оставшиеся 14 самолетов будут собраны за два года и производство будет остановлено навсегда.

Авиакомпания Emirates осталась последним покупателем A380
Авиакомпания Emirates осталась последним покупателем A380
Фото: Pixabay

Несмотря на отказ производить и поставлять A380 в будущем, Airbus продолжит поддержку самолетов, обеспечивая их запчастями и регулярным обслуживанием. "Не забывайте, что A380 будут летать еще в течение многих лет, и Airbus, конечно, продолжит оказывать полную поддержку операторам A380", — подчеркивают в компании.

Emirates приняла решение отказаться от гигантских авиалайнеров и приобрести 40 самолетов поменьше серии A330−900 и 30 A350−900.

Aorbus A350−900 оказались более привлекательны для покупателей
Aorbus A350−900 оказались более привлекательны для покупателей
Фото: Airbus

Airbus A380 — это широкофюзеляжный двухпалубный самолет, который является самым большим пассажирским авиалайнером в мире, способный перевозить 525 человек. В длину A380 достигает 72,75 метра, а размах его крыла равен 79,75 м. Первый полет A380 совершил весной 2005 года, а в эксплуатацию был введен осенью 2007-го. За все 12 лет производства было построено 234 самолета. Стоимость одной единицы составляет 489 миллионов долларов.

За 12 лет полетов A380 не погиб ни один пассажир или член экипажа
За 12 лет полетов A380 не погиб ни один пассажир или член экипажа
Фото: Pixabay

Также A380 является самым безопасным авиалайнером в мире – за двенадцать лет полетов 58 самолетов Airbus 380 стали участниками авиационных инцидентов и происшествий, но никто из находившихся на их борту людей не погиб.

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Напомним, что недавно из-за аварии прекращены полеты последнего гигантского дирижабля. В свою очередь американский самолет-ракета Virgin Galactic преодолел границу космоса и открыл двери в частные космические полеты.

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Источник: Airbus
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