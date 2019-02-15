Airbus отказалась производить самый большой самолет в мире

Компания Airbus полностью остановит производство самолетов A380 в 2021 году

Самолет-гигант A380 оказался никому не нужен Фото: Pixabay

Крупнейший в мире самолет Airbus A380 оказался никому не нужным, поэтому производитель прекращает производство гигантского авиалайнера в 2021 году. Об этом сообщается на сайте Airbus.

Airbus A380 прекратят производить в 2021 году Фото: Pixabay

"A380 — это не только выдающееся инженерное и промышленное достижение. Пассажиры всего мира любят летать на этом великолепном самолете. Поэтому сегодняшнее объявление является болезненным для компании поклонников A380 во всем мире", – заявил главный исполнительный директор Airbus Том Эндерс.

Последние годы Airbus почти не получал новых заказов на A380, в результате чего авиапроизводителю пришлось сократить их выпуск с 30 до 6 единиц в год. Позже единственный оставшийся покупатель авиакомпания Emirates сократила заказ на A380 со 162 до 123 летательных аппаратов, что окончательно поставило крест на проекте. Оставшиеся 14 самолетов будут собраны за два года и производство будет остановлено навсегда.

Авиакомпания Emirates осталась последним покупателем A380 Фото: Pixabay

Несмотря на отказ производить и поставлять A380 в будущем, Airbus продолжит поддержку самолетов, обеспечивая их запчастями и регулярным обслуживанием. "Не забывайте, что A380 будут летать еще в течение многих лет, и Airbus, конечно, продолжит оказывать полную поддержку операторам A380", — подчеркивают в компании.

Emirates приняла решение отказаться от гигантских авиалайнеров и приобрести 40 самолетов поменьше серии A330−900 и 30 A350−900.

Aorbus A350−900 оказались более привлекательны для покупателей Фото: Airbus

Airbus A380 — это широкофюзеляжный двухпалубный самолет, который является самым большим пассажирским авиалайнером в мире, способный перевозить 525 человек. В длину A380 достигает 72,75 метра, а размах его крыла равен 79,75 м. Первый полет A380 совершил весной 2005 года, а в эксплуатацию был введен осенью 2007-го. За все 12 лет производства было построено 234 самолета. Стоимость одной единицы составляет 489 миллионов долларов.

За 12 лет полетов A380 не погиб ни один пассажир или член экипажа Фото: Pixabay

Также A380 является самым безопасным авиалайнером в мире – за двенадцать лет полетов 58 самолетов Airbus 380 стали участниками авиационных инцидентов и происшествий, но никто из находившихся на их борту людей не погиб.

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Напомним, что недавно из-за аварии прекращены полеты последнего гигантского дирижабля. В свою очередь американский самолет-ракета Virgin Galactic преодолел границу космоса и открыл двери в частные космические полеты.

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