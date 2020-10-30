Акции Apple упали на 100 миллиардов долларов: все из-за презентации iPhone

Акции компании упали на пять процентов – впервые за два года

Apple сообщили о самом резком снижении продаж iPhone за два года. Это привело к падению акций компании на 100 миллиардов долларов, что составляет 5 процентов от их общей стоимости – передают Reuters.

Из-за поздней презентации новых iPhone 12 с функцией 5G, многие покупатели отозвали свои покупки этих смартфонов. Особенно много клиентов передумали покупать iPhone 12 в Китае, где больше потребителей имеют доступ к 5G – чем, например, в США или Европе.

iPhone 12 Pro Фото: Apple

С 2013 года Apple каждый сентябрь представляет новые iPhone. Но задержки, вызванные пандемией, отодвинули презентацию на месяц. А некоторые устройства еще не были поставлены в магазины других стран.

Даже бум продаж ноутбуков Mac и наушников AirPods не смог перекрыть потерь, вызванных отказом от покупки новых iPhone 12.

Ранее мы рассказывали, что в Украине стартовали предпродажи iPhone 12 и iPhone 12 Pro. Также ранее Apple объявили, сколько будет стоить ремонт нового iPhone 12 и iPhone 12 Pro.

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