Акции Apple упали на 100 миллиардов долларов: все из-за презентации iPhone
Акции компании упали на пять процентов – впервые за два года
Apple сообщили о самом резком снижении продаж iPhone за два года. Это привело к падению акций компании на 100 миллиардов долларов, что составляет 5 процентов от их общей стоимости – передают Reuters.
Из-за поздней презентации новых iPhone 12 с функцией 5G, многие покупатели отозвали свои покупки этих смартфонов. Особенно много клиентов передумали покупать iPhone 12 в Китае, где больше потребителей имеют доступ к 5G – чем, например, в США или Европе.
С 2013 года Apple каждый сентябрь представляет новые iPhone. Но задержки, вызванные пандемией, отодвинули презентацию на месяц. А некоторые устройства еще не были поставлены в магазины других стран.
Даже бум продаж ноутбуков Mac и наушников AirPods не смог перекрыть потерь, вызванных отказом от покупки новых iPhone 12.
Ранее мы рассказывали, что в Украине стартовали предпродажи iPhone 12 и iPhone 12 Pro. Также ранее Apple объявили, сколько будет стоить ремонт нового iPhone 12 и iPhone 12 Pro.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное