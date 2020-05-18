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Активность Солнца упала до минимума: что грозит Земле

Снижение активности Солнца вряд ли как-то ощутимо повлияет на жизнь на Земле – паниковать не стоит

Евгений Опанасенко
Сегодня, 10:35

Недавно ученые обнаружили, что солнечная активность находится на "минимуме". Многие СМИ восприняли эту информацию, как опасность, которая грозит Земле в виде засухи и, как следствие, массового голода. Но ученые успокаивают – паниковать не стоит. Солнце себя чувствует просто прекрасно, и не собирается начинать новый ледниковый период. Digital Trends развеяли мифы о солнечном минимуме.

Активность Солнца меняется в зависимости от того, насколько ярко оно светит с течением времени. Оно циклично и меняется раз в 11 лет. Этот процесс так и называется – солнечный цикл. Помимо увеличения яркости в определенных точках в течение этого цикла, на Солнце также фиксируют увеличение количества темных пятен и возрастание активности солнечных вспышек. В этот цикл также включены регулярные периоды низкой активности солнечных пятен, называемые солнечными минимумами.

Смотрите также в сюжете о том, как звезды сгорали на Солнце:

Несмотря на перепады циклов Солнце не становится менее активным. Снижение "активности" отражается различными способами, вроде развития долгоживущих корональных дыр. Также разнообразные периоды активности очень интересны для астрономов – ученые все еще выясняют, как именно циклы Солнца связаны с таким явлением, как космическая погода.

В настоящее время мы находимся в солнечном минимуме. Это не означает, что Солнце вот-вот перестанет светить, и вряд ли это как-то ощутимо повлияет на жизнь на Земле. Прогнозируется лишь то, что этот минимум будет длиться дольше, чем обычно. Начало снижения солнечной активности NASA зафиксировала лишь обнаружением двух новых пятен на его поверхности.

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Правда история знает случаи, когда солнечная активность падала очень сильно, что действительно отражалось на земном климате – это период называется "Великий солнечный минимум". Последний Великий Солнечный Минимум был в конце 1600-х годов и совпал со временем низких глобальных температур, называемых Малым Ледниковым периодом. Но это снижение температуры было связано по большей части с повышением вулканической активности.

Напомним, что ранее космический корабль NASA "откусил" кусок Солнца. В то же время космический корабль NASA разогнался до рекордной скорости в истории человечества.

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земля наука климат Солнце активность астрономы
Источник: Digital Trends
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