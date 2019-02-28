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Александра Булыгина рассказала о ситуации digital- рынке

21 и 22 марта в Киеве пройдет ежегодная конференция UADIGITALS, посвященная рынку цифровой рекламы.

Александра Булыгина, Director of Amnet Ukraine в Dentsu Aegis Network Ukraine, выступит с докладом об инновациях Data Driven Ads. Сегодня Александра расскажет о ситуации на рынке digital.

Современный среднестатический человек на 70% состоит из интернета.

Теперь подробнее: статистика за 2018 год показывает, что интернетом пользуется уже 70% украинцев, что намного больше, чем годом ранее. Люди стали пользоваться интернетом лучше и качественнее, и давайте посмотрим, что я имею в виду.

В прошлом году стали приблизительно равны по численности две большие, хоть и очень условные, возрастные группы пользователей — 18-29 лет и 30-45 лет. Каждая из них занимает чуть больше трети всей интернет аудитории, которая вообще стала чуть взрослее — средний возраст пользователя составил 35 лет. Это приблизило нашу страну к общемировым тенденциям. Большинство людей отдают предпочтение использованию интернета исключительно с телефона (74%), и больше людей делают это в основном с телефона (45%).

Viber и YouTube стали основными точками входа в сеть. Теперь люди еще меньше смотрят телевизор, хотя куда уж меньше — они смотрят друг на друга. Пользовательский контент, или как правильнее перевести "user-generated", усиливает свои позиции. Микро-инфлюэнсеры, как правило, имеют небольшую, но очень и очень вовлеченную аудиторию, за счет чего постепенно вытесняют популярных блоггеров. Но кроме инстаграм-сториз и остроумных комментариев ко всему на свете, люди также больше стали смотреть рекламу, в плохом смысле этого слова. Клаттер вырос почти в два раза, и теперь на пользователя в месяц приходится 856 рекламных показов, среди которых на одном лишь YouTube — 226 различных объявлений, а их там бывает действительно много.

Вообще, зачем люди пользуются интернетом — вопрос сложный. Вот, к примеру, результаты одного опроса TNS Украина.

Но прежде чем обвинять статистов в 192% опрошенных, лучше разберемся, что это значит. В статистику попадают "намерения" пользователей, а значит человек, желающий "найти видео", попадет в этот список дважды, а собирающийся "найти видео в соцсетях" — трижды.

По данным Google consumer barometer, хотя бы раз в месяц видео смотрят 83%, раз в неделю — 70%, а каждый день — 35% аудитории. Из хороших изменений — за прошлый год снова вырос e-commerce, в этот раз на 30%. В абсолютных значениях это ~4% доли в розничной торговле. Звучит будто бы немного, но пока этот показатель сильно разнится от страны к стране, и, например, для США — это 10%, для Китая — 35%, а для Индии едва дотягивает до 5%. Но какую бы общую картину не показывала или не скрывала бы эта относительная мера, мы практически догнали Польшу. Или Великобританию по состоянию на 2007 год, если можно так сравнивать.

Покупают в интернете 36% аудитории, при этом, покупатели приблизительно поровну распределены по возрасту, полу, месту, образованию и другим подобным критериям, которые приблизительно соответствуют общей выборке. Покупают в основном ежедневные бытовые товары, что тоже неудивительно. А вот если сравнить с настоящими магазинами, то можно сказать, что чем меньше товар, тем чаще его берут в интернете. В порядке возрастания: машины, одежду, компьютеры, смартфоны, билеты, игры.

Вообще до сих пор распространено явление "неоднозначной" покупки, когда клиент или начинает, или завершает покупку в оффлайн-магазине. Конечно, важно посмотреть вживую, но, возможно, это нежелание возиться с возвратом, а может быть и следствие того, что 47% онлайн-покупателей покупают именно онлайн из-за бесплатной доставки. Так что ₴1000 (бесплатная доставка!) однозначно дешевле, чем ₴900(+доставка за 100). Кстати, средний чек онлайн-покупки составил ₴380.

Из новых тенденций, вполне совпадающих с мировыми — выросло количество прямых заходов на магазин. Да и вообще — в конце 2018 года в рейтинге сайтов хоть и лидировали традиционно google, youtube, facebook, и wikipedia, следующие три пункта с приблизительно равными долями заняли rozetka, olx и prom.

Мобильный трафик почти сравнялся с декстопным, но при этом последний приносит больше доходов. Видимо, не все спешат покупать дорогие вещи между прочим во время прогулки, но, кроме этого, очень важным стал фактор UX — например, магазины с временем загрузки страницы >6 секунд (средний показатель по рынку) приносят в 10 раз меньше дохода и имеют конверсию вдвое ниже. Вообще 6 секунд даже в 2018 году — преступление, но что уж поделаешь. Но пусть отказы никого не пугают. По всему миру три четверти онлайн-корзин в магазинах так и остаются вечно пылиться. Хорошо, что их содержимое намного проще разложить обратно по полочкам.

Узнать больше о digital-маркетинге вы сможете 21 и 22 марта на конференции UADIGITALS-2019. Если вы хотите держать руку на пульсе, если вам нужно за короткий срок обновить свои знания, если вы давно хотите карьерного роста, но не чувствуете в себе уверенности — вам нужно на UADIGITALS-2019.

Билеты можно купить здесь.

При подготовке материала использовались следующие исследования: TNS Ukraine, Google Consumer Barometer, ИНАУ, ВРК, CCS by Dentsu Aegis Network

Источник: закрытое сообщество WeAre. Kyiv

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