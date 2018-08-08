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Алена Дегрик рассказала, как будут работать платежи в Instagram и когда они заработают в Украине

С каждым годом соцсети все меньше походят на средства для простого обмена сообщениями – такие функции сейчас намного успешнее выполняют мессенджеры

Социальные сети превращаются в глобальные информационные площадки с множеством функций: чтения материалов от СМИ, не выходя из новостной ленты благодаря функции "мгновенной загрузки", легального просмотра лицензированного контента (фильмы, сериалы) и т.д. Некоторые соцсети (вроде facebook) успешно внедрили внутри себя игровые площадки, чем создают существенную конкуренцию мобильным играм на популярных маркетах.

Не менее важной стала платежная функция. Благодаря активному развитию сервисов подписок, обязывающих привязывать банковскую карту к аккаунту для регулярных оплат, такое действие перестало ассоциироваться с риском, а потому и стало интенсивно внедряться в социальных сетях. Одной из самых перспективных площадок для интеграции функции оплат является Instagram. Как считает глава процессинговой компании LeoGaming Алена Дегрик, новая функция открывает большие возможности для бизнеса и уже ближе к украинскому рынку, чем мы могли бы думать.

Как работают платежи в Instagram?

"Как и было сказано, для полноценного ведения платежных операций пользователю необходимо привязать свою банковскую карту. В тестовом режиме данная функция была добавлена в июне – но только для некоторых популярных аккаунтов США и Великобритании. А пару дней назад она появилась у всех – достаточно лишь зайти в настройки и выбрать пункт "платежи" в меню. После этого вам будет нужно перейти в раздел "профиль" и начать добавление карты. Важная деталь: на данный момент Instagram не принимает обычные карты украинских банков, выдавая соответствующую ошибку. А вот специально созданные виртуальные интернет-карты могут быть привязаны без проблем" – объяснила Дегрик Алена, показав это на конкретном примере – в своем телефоне.

О защите подобных транзакций пока нельзя сказать ничего конкретного – можно лишь предполагать, что секьюрность платежей в одном из наиболее популярных мобильных приложений планеты будет достаточно серьезная. Обезопасить свой аккаунт от мошеннических операций все же можно – к примеру, если злоумышленник украл ваш телефон и знает код доступа к телефону. Для этого Instagram предусмотрел специальный PIN-код, который будет необходимо вводить при каждой операции. Для этого просто зайдите в подраздел "безопасность" ранее посещенного раздела платежей.

Алена Дегрик: возможность платить прямо в инстаграме серьезно повлияет на цифровой ритейл

Как Instagram "пришел" к идее использовать платежные инструменты в своей платформе?Если вкратце – Алена Дегрик считает, что "дата рождения" такой фичи – 2016 год. Именно тогда "твиттер для любителей картинок" (так некоторые когда-то называли Инстаграм) зарелизил "торговые метки" – своего рода тэги для определенных групп товаров и/или услуг, направляющие пользователя на сайт того или иного из данной превью-ссылки.

Однако это уводило юзера из приложения на сайт – через встроенный браузер первого. Руководитель компании LeoGaming подчеркивает, что соцсети всегда и везде стараются удержать свою аудиторию в "экосистеме". Для этого были созданы упомянутые выше "мгновенные публикации" (instant articles), которые позволяют в одночасье загрузить большой текстовый массив от медиа без необходимости переходить на сайт. И здесь уже в СМИ решают, что для ни важнее: удобство пользователя от такой функции или сохранения количества просмотров непосредственно на сайте.

Как видим, подготовка к ней уже активно ведется в самом приложении. Что же, по мнению эксперта, это значит для онлайн-ритейла? Во-первых – больше бюджетов на рекламу в "Инсте", чтобы успешно использовать новый формат взаимодействия с потребителем. Во-вторых – более нативные форматы постов, в которых прямая продажа будет скорее грубой ошибкой, чем эффективной настойчивостью маркетолога. Нужно все больше подстраиваться под понятие эмоциональной покупки, вызывать соответствующую эмпатию у потенциального клиента, а не просто считать клики и переадресации. Обо всем этом и о других важных событиях из мира финтеха Алена Дегрик пишет в своем блоге под названием "in fintech we trust", который бизнес-лели ведет на многих популярных платформах.

Алена Дегрик: биография спикера и главные факты

Год рождения: 1987 Образование: магистратура Киевского института международных отношений по специальности "Международное право". Магистратура КНУ им Т.Г. Шевченко по специальности "Психология" (второе образование) Занимаемая должность: руководитель процессинговой компании LeoGaming, директор ФК "Леогейминг Пей" Сферы деятельности: прием платежей, процессинг платежных операций, разработка платежных решений для бизнеса Отрасль работы: fintech-бизнес

Подробная биография:

Родилась и выросла в Одессе, там же окончила общеобразовательную школу. Затем поступила в КИМО и получила диплом магистра в области международных правовых отношений. Сразу после получения диплома начинает бизнес-даятельность. В 2009 году открывает ЮК "LeoPartners", которая специализировалась на комплексном юридическом сопровождении украинских банков и бизнеса в сфере приема платежей и транзакционных операций.

С целью расширить бизнеса былп создана компания LeoGaming, основной деятельностью которой стал прием-платежей в пользу популярных онлайн-игр – с ним у группы компаний уже существовали прямые контракты. Благодаря активной работе в этом направлении компания и Алена Владимировна лично получают награду "Человек года-2014" в номинации "Интернет-сервис года".

Активная работа компании по предоставлению возможности пополнения баланса онлайн-игр в терминалах и больших торговых площадках стала мощным толчком развития бизнеса. Через пару лет Алена Дегрик создает и возглавляет финансовую компанию "Леогейминг Пей" с лицензией НБУ на перевод средств в нацвалюту без открытия счета.

Последние несколько лет спикер активно развивает неигровой сегмент своего бизнеса – при сотрудничестве с МПС "Mastercard" были созданы чат-бот для переводов с карты на карту LeoBot и приложение для оплаты парковки Parking UA.

Как видим, профессиональная биография Алены Дегрик богата событиями. В свободное время она предпочитает проводить время с семьей и за чтением бизнес-литературы.

Источник: UA.NEWS