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Алло: официальные цены и дата старта продаж Samsung Galaxy S10 в Украине

Мировой старт продаж, включая Украину, запланирован на 8 марта, но в интернет-магазине Алло уже доступна возможность сделать предзаказ с интересной механикой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:21

Компания Алло объявила цены на свежепредставленную серию Samsung Galaxy S10 и дату официального старта продаж в Украине.

Официальная цена на младшую модель Samsung Galaxy S10e составит от 24 999 грн; Galaxy S10 обойдется в 29 999 грн, а стоимость самой старшей модели Galaxy S10 Plus ожидается от 32 999 грн.

Мировой старт продаж, включая Украину, запланирован на 8 марта, но в интернет-магазине Алло уже доступна возможность сделать предзаказ с интересной механикой: все клиенты, кто оформит предзаказ в период 20.02 – 7.03 и выкупит его после старта продаж, гарантированно получат в подарок свежепредставленные наушники Samsung Galaxy Buds, которые, кстати, могут заряжаться без проводов прямо от корпуса Samsung Galaxy S10 и S10 Plus. Также, для всех покупателей, кто оформит предзаказ, продажи начнутся на неделю раньше.

Напоминаем, что 20 февраля в солнечном Сан-Франциско состоялась презентация Samsung Galaxy Unpacked. На презентации были представлены флагманы Samsung 2019 года, а именно Samsung Galaxy S10 Lite, S10 и S10 Plus, а также первый на рынке раскладывающейся смартфон с двойным дисплеем – Samsung Galaxy Fold, который, к сожалению, в ближайшем будущем не ожидается на украинском рынке.

Как и предполагалось, представленные смартфоны получили эволюционное обновление дизайна. Главная фишка новинок – практически безрамочный, уникальный дизайн лицевой панели, главная особенность которой – минимизация верхней и нижней рамки за счет встраивания фронтальной камеры в правый верхний угол Dynamic Super Amoled HDR+ дисплея.

Помимо нового дизайна, смартфоны получили полный набор всех самых актуальных и современных фишек, а именно: ультразвуковой сканер отпечатков пальцев интегрированный прямо в дисплей (у S10 и S10 Plus, у младшей модели сканер отпечатков остался на тыльной части корпуса), возможность зарядки других гаджетов от корпуса самого смартфона (только S10 и Plus-версии), защита от воды по стандарту IP68, обновленные модули камеры и новые фирменные Dynamic Super Amoled HDR+ дисплеи, защищенные стеклом Gorilla Glass 6 (кроме младшей модели, ее защищает Gorilla Glass 5).  

За производительность смартфонов отвечают 8-ядерные процессоры Samsung Exynos 9820. Объем оперативной памяти у всех моделей начинается от 6 ГБ.

Обновленные модули камеры получили все новинки. Так, у Galaxy S10 и S10 Plus, суммарно на корпусе расположены целых 5 камер – основная тройная камера 12+12+16 МП (модуль для съемки портретов, "супершироких" фото и основной модуль) + двойная селфи камера 10+8 МП (модуль для съемки портретов и основной модуль). Младшая же версия лишена возможности съемки широких фото и размытия фона у фотографий снятых на фронтальную камеру.

 

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