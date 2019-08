Американец сказочно обогатился на продаже "Святого Грааля"

"Святой Грааль" коллекционных ретро-игр World Championships 1990 был выкуплен почти мгновенно

Картридж с крайне редкой видеоигрой Nintendo World Championships 1990 для игровой приставки NES (известной у нас, как Dendy) был обнаружен в коробке играми в магазине подержанных игр в Портленде, штат Орегон. Компания Pink Gorilla Games выставила в Twitter фотографию картриджа с подписью "Только что обменялись! Не шучу".

Как сообщает глава сети магазинов Коди Спенсер, 6 августа пришел парень, чтобы продать или обменять старую коллекцию своих видеоигр на что-нибудь более новое. Когда продавец пересматривал картриджи для оценки, он сперва не поверил своим глазам – в коробке с несколькими десятками видеоигр оказался настоящий "Святой Грааль" для коллекционеров – редчайшая копия игры World Championships 1990. Продавцу пришлось объяснить посетителю, какое сокровище у него хранилось все эти годы. Позже компания написала в Twitter, что заплатила покупателю 13 тысяч долларов за игру.

