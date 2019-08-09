Американец сказочно обогатился на продаже "Святого Грааля"

"Святой Грааль" коллекционных ретро-игр World Championships 1990 был выкуплен почти мгновенно

Парень продал настоящее "сокровище" мира видеоигр и за мгновение стал богат Фото: CNET

Картридж с крайне редкой видеоигрой Nintendo World Championships 1990 для игровой приставки NES (известной у нас, как Dendy) был обнаружен в коробке играми в магазине подержанных игр в Портленде, штат Орегон. Компания Pink Gorilla Games выставила в Twitter фотографию картриджа с подписью "Только что обменялись! Не шучу".

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Как сообщает глава сети магазинов Коди Спенсер, 6 августа пришел парень, чтобы продать или обменять старую коллекцию своих видеоигр на что-нибудь более новое. Когда продавец пересматривал картриджи для оценки, он сперва не поверил своим глазам – в коробке с несколькими десятками видеоигр оказался настоящий "Святой Грааль" для коллекционеров – редчайшая копия игры World Championships 1990. Продавцу пришлось объяснить посетителю, какое сокровище у него хранилось все эти годы. Позже компания написала в Twitter, что заплатила покупателю 13 тысяч долларов за игру.

$13,000 NES cartridge found at the bottom of a Safeway sack https://t.co/rLsMHVK30b by @samred — Ars Technica (@arstechnica) August 8, 2019

Картриджи World Championships 1990 были вручены победителям чемпионата мира по видеоиграм Nintendo в 1990 году. Сам картридж использовался на соревнованиях и имеет своего рода ремикс таких хитов как Rad Racer, Super Mario Bros и Tetris. Часть экземпляров была также вручена победителям конкурса журнала Nintendo Power.

Конечно, чтобы быть полезным для коллекционеров, картридж должен обладать определенным статусом эксклюзивности. Долгое время коллекционеры и дилеры предполагали, что существует 90 серых и 24 золотых картриджа. Однако серийные номера доказывают, что их должно быть несколько сотен. Серийный номер копии игры был "0302", самый высокий из зарегистрированных на сегодняшний день "0348".

Что характерно, картридж World Championships 1990 был выкуплен игровым коллекционером на следующий же день, но сумму сделки и имя нового владельца магазин не раскрыл. Учитывая, что ранее подобные картриджи продавали за 20 тысяч долларов, то наверняка торговая сесть стала богаче на несколько тысяч от этой сделки.

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