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Android 10 доступен для обновления: как установить прошивку

Обнародован список смартфонов, которые получат Android 10

Евгений Опанасенко
Сегодня, 08:15
Инструкция, как обновиться до Android 10
Инструкция, как обновиться до Android 10
Фото: Unsplash

Google сегодня официально выпустила прошивку Android 10, которая ранее была известна как Android Q. Владельцы смартфонов модельного ряда Google Pixel первыми смогут обновиться начиная с 3 сентября. В течение нескольких последующих месяцев обновление появится для других смартфонов.

Смотрите также в сюжете о том, как в Китае студентов заставляли собирать смартфоны:

Android 10 дебютировала в марте 2019 года. Еще в бета-версии модно было увидеть значительные изменения: темная тема оформления, новая система навигации, усовершенствованная система защиты, новая схема обновлений через Google Play, функция Smart Reply, а также расширенный родительский контроль.

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Android 10 уже получил нативную поддержку складных смартфонов, автоматически меняя на них интерфейс приложений. Обещанные смартфоны с гибким экраном так и не появились, вероятно, увидим все возможности операционной системы уже в следующем году.

В будущем в Android 10 будет реализован режим фокусировки, который позволяет приостанавливать получение уведомлений от приложений, научится автоматически показывать субтитры при просмотре видео и прослушивании аудио на иностранных языках, а также получит десктопный режим, наподобие Samsung DEX.

Как обновиться до Android 10

Начиная с 3 сентября, Android 10 доступен на смартфонах Pixel. Если вы владелец одной из этих моделей, то для получения новой прошивки надо зайти в "Настройки" -> "Система" -> "Обновление системы", и установить последний патч. Подробно расписано здесь.

Также обнародован список смартфонов, которые получат Android 10 в ближайшие недели и месяцы. Точных дат нет, но эти устройства гарантировано получат новую прошивку.

Samsung

Samsung Galaxy Note 10
Samsung Galaxy Note 10
Фото: The Verge

  • Galaxy Note 10
  • Galaxy S10, S10 + и S10e
  • Galaxy S9 и S9 +
  • Galaxy Note 9

Возможно более ранние устройства, такие как Galaxy S8, S8 + и Note 8, тоже получат обновление на самую свежую версию Android, но мы не хотим раньше времени обнадеживать владельцев этих смартфонов.

Huawei

Фото: CNET

Несмотря на ограничения со стороны Google, на данный момент китайской корпорации разрешено обновлять уже выпущенные устройства, а это значит, что их владельцам незачем беспокоиться.

  • P30 и P30 Pro
  • P20 / P20 / P20 Lite
  • Mate 20 / Mate 20 Pro / Mate 20 Lite / Mate 20 X
  • Honor View 20

Пока остается неясным, как запрет повлияет на новые смартфоны Huawei, которые выйдут позднее в этом году, а также и в следующем.

Nokia

Nokia 9
Nokia 9
Фото: CNET

Выпуском смартфонов под культовым брендом Nokia занимается HMD Global. Главным достоинством этой компании является полная поддержка со стороны Google, как следствие получение Android 10 одними из первых. HMD Global уже поделилась своими планами по обновлению смартфонов Nokia на Android 10:

  • Nokia 7.1
  • Nokia 8.1
  • Nokia 9 Pureview
  • Nokia 6.1
  • Nokia 6.1 Plus
  • Nokia 7 Plus
  • Nokia 2.2
  • Nokia 3.1 Plus
  • Nokia 3.2
  • Nokia 4.2
  • Nokia 1 Plus
  • Nokia 5.1 Plus
  • Nokia 8 Sirocco
  • Nokia 2.1
  • Nokia 3.1
  • Nokia 5.1
  • Nokia 1

OnePlus

Смартфон OnePlus 7 Pro
Смартфон OnePlus 7 Pro
Фото: CNET

Бренд OnePlus отличается своим подходом к быстрому выпуску обновлений для своих смартфонов и это понятно, поскольку все они работают на почти не измененной версии операционки. Компания своей деятельностью доказывает, что выпуск апдейтов может быть не только быстрым и качественным, а в поддержке ранних устройств нет ничего сверхъестественного. Вот эти смартфоны наверняка получат Android 10 в ближайшее время:

  • OnePlus 7
  • OnePlus 7 Pro
  • OnePlus 6T
  • OnePlus 6
  • OnePlus 5T
  • OnePlus 5

Выпуск публичной версии Android 10 находится на ранней стадии своего жизненного цикла, поэтому со временем появится больше информации от производителей по поводу числа моделей, которые получат новую версию мобильной операционной системы.

Напомним, что ранее стало известно, как Google тайно готовит новый Android 11. В то же время Android 10 получит крайне полезную функцию от iPhone.

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Источник: Zdnet
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