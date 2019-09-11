Android 10 доступен для смартфонов Xiaomi: список моделей

Прошивки Android 10 для Xiaomi являются неофициальными и могут нарушить нормальную работу смартфонов

Владельцы смартфонов Xiaomi могут опробовать Android 10, но неофициально Фото: iPhones.ru

Третьего сентября Android 10 стала доступна для обновления смартфонам серии Google Pixel. Однако энтузиасты с форума XDA-Developers смогли адаптировать "голый" Android 10 под несколько смартфонов серии Xiaomi.

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Прошивку Android 10 портировали под следующие модели смартфонов Xiaomi:

Poco F1 (на основе Potato Open Sauce Project)

Redmi Note 5 (на основе LineageOS 17)

Redmi Note 5 Plus (на основе LineageOS 17)

Mi 6 (на основе LineageOS 17)

Mi 8 (на основе прошивки от Pixel 3)

Android 10 на смартфоне Poco F1 Фото: XDA

Поскольку это неофициальные прошивки, они могут нарушить нормальную работу устройства или полностью вывести его из строя, поэтому устанавливать их можно исключительно на свой страх и риск. Кроме того, известно, что они содержат серьезные ошибки, из-за которых некоторые возможности смартфонов перестают работать. Например, на Poco F1, Redmi Note 5 и Redmi Note 5 Plus в ряде случаев из-за несовместимости драйверов отключается сканер отпечатков пальцев, на Mi 6 не работает Bluetooth, а Mi 8 перестает функционировать Google Camera.

Скачать прошивки с Android 10 можно с форума XDA-Developers, а установить — через кастомное рекавери меню. Прошивка нетривиальная, поэтому настоятельно рекомендуется проводить такие эксперименты только опытным пользователям, о чем предупреждают сами энтузиасты. В остальном, по отзывам разработчиков и пользователей, эти прошивки достаточно стабильные, хотя и находятся на раннем этапе развития.

Напомним, что ранее эксперты назвали самые мощные смартфоны начала осени. Также стоит напомнить, что с появлением Android 10 Google отказалась от "десертов".

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