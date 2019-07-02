Android 10 получит крайне полезную функцию от iPhone

Fast Share сможет работать не только с Android-смартфонами, но и iPhone и iPad

Технология Fast Share работает с использованием двух беспроводных стандартов Фото: Unsplash

Несмотря на всю гибкость Android, у смартфонов на этой платформе нет ни единого аналога удобной функции мгновенного обмена файлами AirDrop, которая есть только на iPhone и iPad. Но вскоре все может поменяться. Специалисты XDA Developers и 9to5google обнаружили в бета-версии Android 10 функцию с названием Fast Share.

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Технология работает по такому же принципу с использованием двух беспроводных стандартов: Bluetooth, который используется для поиска устройств поблизости, а передача файлов осуществляется по Wi-Fi Direct. Отправить таким образом можно любые документы, фотографии и видео, а также большой объем текста из буфера обмена. Для активации Fast Share необходимо включить Bluetooth, затем устройство определяет местоположение и ищет ближайший смартфон в радиусе метра.

Принцип работы Fast Share на Android Фото: 9to5google

Fast Share сможет работать не только с Android-смартфонами, но и с планшетами, смарт-часами и ноутбуками на Chrome OS. Кроме того, есть вероятность появления быстрой передачи файлов с Android на iOS и наоборот: конечно, на iPhone для этого Google выпустит соответствующее приложение.

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Когда Fast Share появится в системе еще неизвестно, возможно, мы увидим нововведение вместе с релизом следующей сборки Android. Также на XDA отмечают, что версия системы вряд ли будет иметь значение для работы функции, так как она является частью сервисов Google Play.

Напомним, что ранее были показаны фото трех моделей iPhone XI 2019. Также стало известно, что смартфоны будущего будут работать без интернета и сотовой связи.

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