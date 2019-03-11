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Android 10 появится на огромном количестве смартфонов

Обновиться на новый Android владельцы смартфонов смогут уже осенью

Евгений Опанасенко
Сегодня, 09:35
Полноценный выход Android 10 состоится в августе 2019 года
Полноценный выход Android 10 состоится в августе 2019 года
Фото: 9to5google

Android 10 (Android Q) будет официально представлен в мае 2019 года на ежегодной конференции Google I/O. Появилась информация, что "счастливчиками" на получение свежей прошивки будут не только владельцы смартфонов Google Pixel, но и большинство обладателей мобильных устройств сторонних брендов.

Благодаря тесному сотрудничеству с Google в 2018 году очень многие бренды смогли выпустить прошивки Android 9.0 Pie для смартфонов относительно быстро. В этот список попали такие производители, как Essential, Nokia, OnePlus, Sony, Vivo, Oppo и Xiaomi.

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В 2019 году число партнеров было увеличено, что хорошо отразится на скорости получения прошивки Android 10.0 Q. Сразу после презентации свежая прошивка отправится на тестирование не только вышеописанным партнерам Google, но и к Samsung, Huawei, LG, Motorola и даже HTC. Таким образом владельцам этих устройств больше не придется ждать по году-полтора новой прошивки, отставая от современных трендов.

Полноценный выход Android 10 состоится в августе 2019 года. Поскольку сотрудничество с Google позволит партнерам за летний период адаптировать новую прошивку под свои смартфоны, то свежее обновление "прилетит" на актуальные смартфоны уже осенью этого года. Подобное положение дел совершенно выгодно для всех пользователей, потому что новое ПО – это всегда залог быстрой работы, удобного интерфейса, современного дизайна и надежной системы безопасности.

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Напомним, что ранее были раскрыты первые подробности Android 10.0, которые повергнут владельцев компьютеров в шок. А недавно хакеры на Nintendo Switch запустили Android 10.0

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Источник: Akket
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