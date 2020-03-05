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Android 10 впервые запустили на iPhone: видео

Проект получил название Project Sandcastle и способен запустить Android 10 на iPhone 7

Евгений Опанасенко
Сегодня, 11:44

Энтузиастам впервые удалось совершить полноценный перенос Android на iPhone. Проект по переносу операционной системы Google на смартфоны Apple получил название Project Sandcastle. Команде удалось успешно запустить Android 10 на взломанном iPhone 7 и iPhone 7 Plus, другие модели пока не поддерживаются.

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Желающие могут сами попробовать заменить iOS на Android, для этого был создан сайт Project Sandcastle, где выложена подробная инструкция. Процесс переноса схож с установкой любой другой прошивки на Android-смартфоне, так что любителям прошивать сложно не будет.

Тем не менее, разработчики предупреждают, что не несут ответственности, если во время установки будет сбой и iPhone превратится в кирпич – все делается на свой страх и риск. Также команда не советует менять операционную систему на смартфоне, если он является вашим основным устройством. Этот проект на нынешнем этапе может рассматривать только в качестве эксперимента, который показывает аппаратные возможности iPhone.

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Project Sandcastle находится на начальном этапе развития. Разработчикам еще предстоит адаптировать под iPhone различные драйверы из Android. В настоящее время после перепрошивки на смартфонах Apple не работают многие важные компоненты, например, камера и звук. Однако интерфейс Android, Wi-Fi и запуск многих приложения, созданных для этой операционной системы, функционируют без проблем.

Напомним, что ранее игровую приставку Nintendo Switch взломали и установили Android. Также недавно хакеры взломали Apple iPhone XS и показали, как это сделать.

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Источник: iguides.ru
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