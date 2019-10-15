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Android 10 вышел для Samsung Galaxy S10: обновление доступно не всем

Обновление Android 10 пока доступно только в виде бета-версии пользователям Samsung Members

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:50
Android 10 можно через приложение Samsung Members
Android 10 можно через приложение Samsung Members
Фото: Unsplash

Samsung неожиданно выпустила обновление Android 10 для своих самых последних моделей смартфонов Galaxy S10, о чем сообщает официальный сайт производителя. Вместе с прошивкой пользователям доступна и новая версия пользовательского интерфейса One UI. Однако обновление доступно пока не всем, а только пользователям, установившим и зарегистрировавшимся в Samsung Members – эта версия пока находится на стадии бета-теста, а значит не является стабильной.

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В заявлении компании не уточняется, в каких регионах запустилось обновление, но по совам издания SamMobile, обновиться могут пользователи из Южной Кореи, Германии и США. Проверить возможность установки беты Android 10 можно через приложение Samsung Members.

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Samsung традиционно задерживает выпуск обновления Android для своих устройств. В прошлом году компания не приступала к бета-тесту Android 9 до середины ноября. Полноценный релиз новой версии ОС на Samsung состоялся лишь в январе 2019 года. Таким образом, южнокорейский производитель может выпустить Android 10 для своих смартфонов примерно в декабре, что раньше, чем Android 9.0, но все равно придется подождать.

Напомним, что ранее эксперты выяснили, что Android 10 ускоряет дешевые смартфоны на 10%. В то же время Microsoft возвращается на мобильный рынок со смартфоном-раскладушкой.

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Источник: Sammobile
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