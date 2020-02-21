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Android 11 вышел для смартфонов: что нового в прошивке

Android 11 пока доступен только на смартфонах Google Pixel второго, третьего и четвертого поколений

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:02

Официальная презентация новой версии операционной системы Android 11 должна состояться в мае. Однако Google выпустила "Андроид 11" на несколько месяцев раньше мероприятия Google I/O 2020, на котором должны будут показать все ее новые возможности и озвучить дату выхода полноценной версии.

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Любой разработчик может уже сейчас установить Android 11 на свой смартфон. Однако это не официальная прошивка, а лишь ее очень ранняя бета версия, которая называется Android 11 Developer Preview 1. Она доступна только на смартфонах Google Pixel второго, третьего и четвертого поколений, а также в эмуляторе Android Studio для компьютеров – скачать Android 11 можно по этой ссылке. Это сделано для того, чтобы программисты смогли изучить новые возможности и получить время с запасом для адаптации своих приложений под новую прошивку.

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Список изменений и улучшений Android 11 Developer Preview 1:

  • Нативная поддержка новых типов экранов, в том числе с вырезами для фронтальной камеры. Поддержка складных экранов пока не появилась.
  • Улучшенная поддержка новых API для работы с сетями связи 5G. Реализация технологий, которые позволяют контролировать расход трафика в зависимости от запаса трафика — безлимитный или тарифицируемый в зависимости от потреблённого объёма.
  • Улучшенная поддержка чатов в шторке уведомлений, в том числе возможность просматривать и отправлять изображения.
  • Поддержка Neural Networks API 1.3 для работы систем искусственного интеллекта непосредственно на смартфоне.
  • Улучшения в системе защиты, в том числе выдача одноразовых разрешений приложениям, которые запрашивают доступ к местоположению, микрофону и камере. Внедрение долгожданной функции Scoped Storage, благодаря которой приложениям запрещён доступ к сторонним директориям и системным файлам.
  • Улучшения в работе биометрии, усиление защиты файлов и личных данных.

В скором времени Android 11 Developer Preview 1 будет возможно установить на более широком спектре мобильных устройств. Обычно Google выпускает несколько пробных сборок "для разработчиков", а ближе к концу лета или осенью происходит официальный релиз очередного крупного апдейта этой операционной системы.

Смотрите также в сюжете о том, насколько легко овладеть приложением "Государство в смартфоне":

Напомним, что ранее полноценная версия Android 10 вышла 3 сентября 2019 года. В то же время смартфоны начали преждевременно получать обновления до Android 10 из-за сбоя.

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Источник: Android Central
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