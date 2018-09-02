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Android 8.0 превращает Samsung Galaxy S7 в мертвый "кирпич"

После получения новой прошивки смартфоны начали уходить в циклическую перезагрузку

Евгений Опанасенко
Сегодня, 08:11
Смартфоны выводит из строя новая прошивка. Фото: HasznaltAndroid
Смартфоны выводит из строя новая прошивка. Фото: HasznaltAndroid

Пользователи начали жаловаться, что вышедшая прошивка Android 8.0 Oreo для смартфонов Samsung Galaxy S7 выводит их из строя. Сначала жалобы начали поступать из Южной Кореи, где прошивка вышла раньше, а затем и из других стран.

После получения новой прошивки смартфоны этой модели начали уходить в циклическую перезагрузку, а некоторые из них так не включаются вовсе, превращаясь в нерабочий "кирпич".   

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Один из владельцев Galaxy S7 поведал, что после получения обновления и постоянных перезагрузок смартфон перегрелся и выключился. После обращения в сервисный центр, владельцу выставили счет на 180 долларов за замену вышедшей из строя материнской платы. И эти случаи не единичны.

Samsung уже осведомлены данной проблемой, но не могут найти причину ошибки. Эксперты рекомендуют пока воздержаться от обновления смартфонов.

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Напомним, что ранее похожа проблема была со смартфонами Xiaomi, и компания срочно отказались от обновления Android 8.1. Тем временем Google показала альтернативу Android,

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Источник: gagadget.com
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