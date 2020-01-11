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Android атакован известной группой хакеров: как спастись

Приложения Camero, FileCrypt и CallCam на Android оказались заражены вирусом

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:36
Смартфоны LG, Redmi, Google и Nokia были подвержены заражению
Смартфоны LG, Redmi, Google и Nokia были подвержены заражению
Фото: Pexels

В Google Play обнаружены приложения, которые были заражены вирусами. Три программы под видом полезных инструментов управления фотографиями и файлами заражали смартфоны как минимум с марта 2019 года, сообщает Trend Micro. На момент публикации новости, все приложения Camero, FileCrypt и CallCam уже удалены из Google Play, однако успели заразить почти миллион устройств на Android.

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Приложения несли в себе троян, использующий несколько уязвимостей в системе безопасности старых версий Android. Специалисты из Trend Micro обнаружили, что единственной целью этого вируса является "сбор информации о пользователях". Эксплойт получил название CVE-2019-2215.

Camero, FileCrypt и CallCam уже удалены из Google Play
Camero, FileCrypt и CallCam уже удалены из Google Play
Фото: Trend Micro

После установки и запуска активировался вирус, использующий старые незакрытые уязвимости системы безопасности Android. Наиболее сильно подвержены риску были смартфоны Google Pixel (Pixel 2, Pixel 2 XL), Nokia 3 (TA-1032), LG V20 (LG-H990), Oppo F9 (CPH1881) и устройства серии Redmi 6.

Установленная на первый взгляд безобидная программа собирала абсолютно все данные со смартфонов жертв, включая сохраненные документы, историю веб-браузера, данные приложений, геолокацию и прочее.

Исследователи предполагают, что авторами вредоносной программы является известная группа хакеров SideWinder, действующая с 2012 года. В последние годы они в основном занимались взломом военных организаций.

Напомним, что ранее смартфоны начали получать обновления до Android 10 из-за сбоя. Также недавно на Android более 800 приложений оказались в зоне риска.

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