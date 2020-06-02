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Android-смартфоны уничтожает простая смена фоновой картинки

Сегодня, 10:33

Осторожно: установка изображения указанного ниже в качестве фоновых обоев может сломать Android-смартфон

На просторах Сети пользователи обнаружили неприятную ошибку, связанную со смартфонами на Android. Установка определенного изображения в качестве фоновых обоев на некоторых смартфонах на Android может привести к серьезному сбою, вызывая бесконечную перезагрузку, или включение и выключение дисплея, делая невозможным использование смартфона.

Эту ошибку описал блогер Ice Universe на своей Twitter-странице. Проблеме оказались особенно подвержены смартфоны Google Pixel, Nokia, Samsung, Xiaomi и OnePlus. Android Authority пишет, что установка изображения в качестве обоев не повлияла на Huawei Mate 20 Pro, но привела к сбою Google Pixel 2. По словам 9To5Google, проблемы обнаружены на Google Pixel 3 XL – смартфон ушел в бесконечную перезагрузку после установки опасной фоновой картинки.

Проблема скрыта в неподдерживаемом цветовом пространстве изображения. Вместо того, чтобы использовать предпочитаемый Android sRGB, картинка использует цветовое пространство RGB, которое Android 10 не конвертирует. Это означает, что любые несовместимые телефоны просто начнут сбоить.

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К счастью, устройства могут быть восстановлены. Достаточно перезагрузиться в безопасном режиме и удалить файл изображения, или использовать загрузчик для полной перезагрузки телефона. Отмечено также, что в бета-версии Android 11 эта ошибка была исправлена – система преобразует неподдерживаемые цветовые пространства, что позволило изображению работать на Pixel 4 XL с Android 11.

Оказывается, аналогичная проблема была зарегистрирована в системе отслеживания проблем Android еще в 2018 году, но разработчики Google заявили, что не смогли воспроизвести эффект, и закрыли жалобу, не уделив ей должного внимания.

Samsung признала ошибку в середине мая и нашла решение проблемы. "Просто дождитесь последующего обновления прошивки, а пока не пытайтесь установить картинку на рабочий стол своего смартфона", – написали они в Twitter.

Напомним, что ранее смартфоны на Android оказались в опасности по вине Google. Также в начале 2020 года сбой заставил смартфоны принудительно обновляться до Android 10.

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Источники: 9to5google , Android Authority
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