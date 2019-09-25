Android заработал на кнопочном мобильном телефоне Nokia

Мобильную ОС Android портировали на классические мобилки и показали его работу

Android запустили на мобильном телефоне, похожем на Nokia 220 Фото: 9to5google

Компания Google заинтересована в рынке сверхдешевых телефонов, поэтому активно разрабатывает новую версию Android специально для подобных моделей. На днях ресурс 9to5Google показал видео, на котором демонстрируется работа Android для кнопочных телефонов. Несмотря на то, что мобильный аппарат достаточно слабый, операционная система работает довольно шустро.

Смотрите также в сюжете о том, как огромную популярность набирают телефоны без интернета:

Android запустили на мобильном телефоне, похожем на Nokia 220. В настройках телефона указано, что его прошивка основана на Android 8.1, а название модели — Iron GAFP. Не исключено, что GAFP — это Google Android Feature Phone (Android-телефон от Google).

Чтобы мобильная операционная система работала более-менее сносно, ее сильно урезали, удалив ненужные опции. Тем не менее, устройству доступно несколько приложений Google, в том числе Google Assistant, Google Maps, Chrome и YouTube, и работает все это достаточно шустро, как для бюджетного и слабого мобильного устройства.

Google разрабатывает специальную версию Android довольно давно, но официально об этом пока не заявляет. В багтрекере Chromium была найдена информация о браузере с управлением при помощи кнопок. Теперь у нас есть достоверное подтверждение всем этим слухам.

В 2018 году компания вложила 22 миллиона долларов в операционную систему KaiOS, которая была создана на базе Firefox OS и используется на нескольких устройствах (в том числе под брендом Nokia). На KaiOS тоже доступно несколько приложений Google, а также клиенты других популярных сервисов (например, WhatsApp).

Напомним, что ранее Google совершила ответный удар Apple – стартовал сервис Play Pass. Также недавно Google выпустила Android 10, а мы рассказывали, как установить прошивку.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.