Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Android заработал на кнопочном мобильном телефоне Nokia

Мобильную ОС Android портировали на классические мобилки и показали его работу

Евгений Опанасенко
Сегодня, 15:02
Android запустили на мобильном телефоне, похожем на Nokia 220
Android запустили на мобильном телефоне, похожем на Nokia 220
Фото: 9to5google

Компания Google заинтересована в рынке сверхдешевых телефонов, поэтому активно разрабатывает новую версию Android специально для подобных моделей. На днях ресурс 9to5Google показал видео, на котором демонстрируется работа Android для кнопочных телефонов. Несмотря на то, что мобильный аппарат достаточно слабый, операционная система работает довольно шустро.

Смотрите также в сюжете о том, как огромную популярность набирают телефоны без интернета:

Android запустили на мобильном телефоне, похожем на Nokia 220. В настройках телефона указано, что его прошивка основана на Android 8.1, а название модели — Iron GAFP. Не исключено, что GAFP — это Google Android Feature Phone (Android-телефон от Google).

Чтобы мобильная операционная система работала более-менее сносно, ее сильно урезали, удалив ненужные опции. Тем не менее, устройству доступно несколько приложений Google, в том числе Google Assistant, Google Maps, Chrome и YouTube, и работает все это достаточно шустро, как для бюджетного и слабого мобильного устройства.

Google разрабатывает специальную версию Android довольно давно, но официально об этом пока не заявляет. В багтрекере Chromium была найдена информация о браузере с управлением при помощи кнопок. Теперь у нас есть достоверное подтверждение всем этим слухам.

Читайте также:
Дешевые и быстрые: ТОП-5 лучших бюджетных смартфонов осени 2019 года

В 2018 году компания вложила 22 миллиона долларов в операционную систему KaiOS, которая была создана на базе Firefox OS и используется на нескольких устройствах (в том числе под брендом Nokia). На KaiOS тоже доступно несколько приложений Google, а также клиенты других популярных сервисов (например, WhatsApp).

Напомним, что ранее Google совершила ответный удар Apple – стартовал сервис Play Pass. Также недавно Google выпустила Android 10, а мы рассказывали, как установить прошивку.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Google помог обнаружить НЛО возле Зоны 51: фото Apple iOS 13 кишит ошибками: пользователи в гневе Google серьезно поменяет браузер Chrome: что изменится Windows 10 получил полезное улучшение: что добавили
Google Android смартфоны Google maps операционная система мобильные телефоны прошивка
Источник: 9to5google
Реклама

Новости партнеров

Не побоялась в свои сорок: Ани Лорак предстала без макияжа
Не побоялась в свои сорок: Ани Лорак предстала без макияжа
Сочная заправка для борща на зиму: суп станет вдвое вкуснее
Сочная заправка для борща на зиму: суп станет вдвое вкуснее
Почему свиное сало не только можно, но и нужно есть
Почему свиное сало не только можно, но и нужно есть
7 уникальных лечебных свойств крапивы, о которых вы не знали
7 уникальных лечебных свойств крапивы, о которых вы не знали

Популярные статьи

Сегодня, 11:02Шоу-бизнес

"В палате оформляли завещание": последние новости о болезни Анастасии Заворотнюк

Вчера, 18:29Шоу-бизнес

"Невыносимо": дочь Анастасии Заворотнюк сделала первое публичное заявление

Вчера, 14:57Fun

Мужчина попросил денег на пиво и получил миллион долларов

Вчера, 14:51Шоу-бизнес

Откровения звезды: Деми Мур с согласия матери изнасиловал знакомый

Вчера, 12:08Шоу-бизнес

Год не живут вместе: Яна Соломко развелась с мужем

Вчера, 11:39Шоу-бизнес

"Не стоило детей рожать": Волочкова прокомментировала болезнь Заворотнюк

Вчера, 11:07Fun

Девушка оскандалилась из-за слишком глубокого декольте на свадьбе: фото

Вчера, 08:01Шоу-бизнес

Рак мозга у Анастасии Заворотнюк: что известно сегодня

23 сентябряШоу-бизнес

Врачи сделали заключение: срочные новости о состоянии Анастасии Заворотнюк

23 сентябряШоу-бизнес

Бывший муж Анастасии Заворотнюк приехал в Москву: известна причина

23 сентябряШоу-бизнес

Смерть Михаила Круга: официально названо имя убийцы

23 сентябряFun

Россиянин отдаст 191 тысячу гривен за кота с тюремными наколками: фото

23 сентябряШоу-бизнес

Смело! 54-летняя Моника Беллуччи кардинально сменила имидж

23 сентябряTravel

Кроме системы "все включено": в Турции появилась новая фишка для туристов

23 сентябряШоу-бизнес

"Она умирает": появились новые детали состояния здоровья Анастасии Заворотнюк

22 сентябряШоу-бизнес

"Она ни с кем не общается": у больной Заворотнюк забрали телефон и телевизор

Новости партнеров

Как выглядят жены и девушки футболистов сборной Украины. Видео
Как выглядят жены и девушки футболистов сборной Украины. Видео
Салат «Король в гневе». Рецепт
Салат «Король в гневе». Рецепт
Маринуем баклажаны с перцем и сразу на стол: все просят добавки
Маринуем баклажаны с перцем и сразу на стол: все просят добавки
Велосипедистка дня: ультра-трейлраннер из Франции Нини Оливейра
Велосипедистка дня: ультра-трейлраннер из Франции Нини Оливейра
Экзотическая подруга португальского новичка Александрии
Экзотическая подруга португальского новичка Александрии
Самый вкусный кляр для рыбы
Самый вкусный кляр для рыбы
Велосипедистка дня: фанатка шоссе с ником Purely Palmer
Велосипедистка дня: фанатка шоссе с ником Purely Palmer
Они не побоялись боли: звезды, которые рожали без анестезии
Они не побоялись боли: звезды, которые рожали без анестезии