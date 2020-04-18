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Антикризисный выбор: ТОП-7 доступных смартфонов начала 2020 года

Сегодня.Lifestyle составили рейтинг из лучших бюджетных смартфонов начала 2020 года по самой выгодной цене

Евгений Опанасенко
Сегодня, 10:45

Карантин вынудил многих не только отправиться работать по домам. Самоизоляция также заставила многих украинцев сильнее экономить, ведь неизвестно, сколько продлится этот непростой период. Однако необходимость в новом смартфоне по-прежнему остается – он стал современным карманным помощником, а с реализацией проекта "Дія" так и вовсе заменяет паспорт. Но как быть, если средства достаточно скромные, а нужен добротный смартфон для повседневных задач?

В этой подборке Сегодня.Lifestyle собрали самые лучшие бюджетные смартфоны начала 2020 года. Все эти мобильные аппараты не только стоят недорого, но и обладают качественным исполнением, а самое главное – оправдывают свою цену до копейки.

Samsung Galaxy A30s (4100 грн)

Samsung Galaxy A30s
Samsung Galaxy A30s
Фото: ixbt.com

Samsung Galaxy A30s – это обновленная версия прошлогоднего 6,4-дюймового (1560×720 пикселей) A30. На первый взгляд, изменений мало, но они очень значительные. Первое и самое главное — улучшения основного модуля камеры. Если прежде использовался двойной модуль (25 и 8 МП), то теперь прибавился третий – датчик глубины (5 МП). Причем сами сенсоры используются от более дорогой модели A50. Второе отличие — сканер отпечатка пальцев, который переехал с задней крышки на экран. Третье — слегка обновленный дизайн и новые цвета корпуса. С точки зрения характеристик перед нами настоящий бюджетник: процессор Samsung Exynos 7904, 3/32 Гб памяти и аккумулятор на 4000 мА·ч.

Смотрите также в сюжете о том, насколько легко овладеть приложением "Государство в смартфоне:

Nokia 4.2 (3399 грн)

Nokia 4.2
Nokia 4.2
Фото: Engadget

Смартфоны Nokia чаще всего попадают в рейтинги бюджетников наряду с Xiaomi и Huawei. Маркетологи из HMD Global удачно раскручивают "народную" марку. Один из лучших их бюджетников Nokia 4.2 является участником программы Android One — используется стоковая версия Android. Также практически все последние Nokia, включая и данную модель, обзавелись одной интересной особенностью — отдельной механической клавишей, которая задействует голосовой помощник Google. С точки зрения характеристик Nokia 4.2 является добротной "рабочей лошадкой": диагональ экрана 5,71 дюйма (1520×720 пикселей), процессор Snapdragon 439 от Qualcomm, объем памяти 3/32 Гб ПЗУ. Емкость АКБ — 3000 мА·ч. Есть двойная камера и снимает неплохо. А еще здесь имеется модуль NFC.

OPPO A5s (3500 грн)

OPPO A5s
OPPO A5s
Фото: Deep-Review

"Бюджетник" от OPPO. Выделяется безрамочным экраном диагональю 6,2 дюйма (разрешение — 1520×720 пикселей), а также мощным аккумулятором — целых 4230 мА·ч. Смартфон работает на основе чипа MediaTek Helio P35 (MT6765), а объем памяти в данной версии — 3/32 Гб ПЗУ. Имеется дактилоскопический датчик, разблокировка по лицу, двойная основная камера. Пользователи отмечают достойный двукратный зум, а также приятную фирменную оболочку.

Xiaomi Redmi 8 (3200 грн)

Xiaomi Redmi 8
Xiaomi Redmi 8
Фото: Akket

Ни один рейтинг не обходится без мобильных устройств бренда Xiaomi. Неудивительно: смартфоны этой компании обладают очень хорошими показателями по цене и качеству, а в народе их даже называют "топ за свои деньги". Xiaomi Redmi 8 обладает приятным внешним видом, а вот габариты смартфона увеличились по сравнению с предшественниками из-за экрана величиной в 6,22 дюйма с разрешением 1520×720 пикселей. Можно отметить неплохие камеры для своего сегмента (12 и 8 МП) и поддержку быстрой зарядки. Но самое главное нововведение – увеличенная емкость батареи до 5000 мА·ч. При достаточно скромном процессоре Qualcomm Snapdragon 439, время автономной работы на таком аппарате будет остаточно продолжительным. Стоимость новинки в базовой комплектации с 3/32 ГБ памяти в Украине составляет от 3200 гривен.

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Honor 8A (2800 грн)

Honor 8A
Honor 8A
Фото: Root-Nation

"Бюджетник" от Honor 8A отличается наличием модуля NFC для бесконтактных платежей, который встречается крайне редко даже в этой ценовой категории. Стоит также отметить внимание дизайнеров Honor, которые не поскупились на приятный внешний вид корпуса. Honor 8A также обзавелся 6,09-дюймовым дисплеем, относительно свежей версией Android 9.0, 8-ядерным процессором MediaTek Helio P35 (MT6765) и 32 ГБ флеш-памяти на борту, а питает начинку аккумулятор на 3020 мА·ч. Да, платформа не самая мощная, но в целом ее можно назвать достаточной. В качестве компенсации у смартфона неплохие для своего ценового класса 13 МП и 8 МП.

Tecno Spark 4 (2700 грн)

Tecno Spark 4
Tecno Spark 4
Фото: Сегодня

Популярный бренд из Китая Tecno Mobile, который в настоящее время уверенно набирает популярность в Украине, зарекомендовал себя мультимедийной моделью Tecno Spark 4. Новинка внезапно оказалась очень даже неплохим выбором в бюджетном сегменте. Tecno Spark 4 обладает гармоничным дизайном с градиентной расцветкой и сбалансированным техническим оснащением. Трубка получила 6,54-дюймовый IPS экран с минимальными рамками и разрешением 1600x720 пикселей (20:9). В качестве аппаратной платформы используется 8-ядерное решение MediaTek Helio P22, которое дополняют 3/32 ГБ памяти. Основная двойная камера обладает разрешением 13 МП + 2 МП, а фронтальная – 8 МП. Питает всю начинку батарея емкостью 4000 мА·ч.

Neffos A5 (1599 грн)

Neffos A5
Neffos A5
Фото: Hotline.ua

Среди представителей бюджетных смартфонов 2020 года выделяется модель от TP-Link – Neffos A5. Устройство может похвастаться большим 2,5D FullView-экраном с диагональю 5,99 дюйма (разрешение HD+), а также емким аккумулятором — 3050 мА·ч. Новинка выгодно отличается на фоне остальных элегантным видом с плавной градиентной расцветкой: на выбор производитель предлагает темно-серый, изумрудно-зеленый или цвет Моне. Neffos A5 также является участником программы Android One и работает на Android Pie Go Edition, обеспечивая больше свободной памяти для хранения данных (16 ГБ с расширением до 128 ГБ). Из дополнительных особенностей — поддержка технологии EMC для улучшения качества мобильного сигнала и 2-летняя гарантия. Ну и самое главное – этот смартфон самый дешевый в рейтинге: 1599 гривен – настоящее "антикризисное" решение.

Напомним, что ранее мы помогали сэкономить на трубке и составляли рейтинг из ТОП-5 бюджетных смартфонов осени. Также недавно эксперты назвали лучший смартфон для фотографий в 2020 году.

Все подробности в спецтеме Модные технологии

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Источник: Сегодня
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