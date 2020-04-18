Антикризисный выбор: ТОП-7 доступных смартфонов начала 2020 года

Сегодня.Lifestyle составили рейтинг из лучших бюджетных смартфонов начала 2020 года по самой выгодной цене

Карантин вынудил многих не только отправиться работать по домам. Самоизоляция также заставила многих украинцев сильнее экономить, ведь неизвестно, сколько продлится этот непростой период. Однако необходимость в новом смартфоне по-прежнему остается – он стал современным карманным помощником, а с реализацией проекта "Дія" так и вовсе заменяет паспорт. Но как быть, если средства достаточно скромные, а нужен добротный смартфон для повседневных задач?

В этой подборке Сегодня.Lifestyle собрали самые лучшие бюджетные смартфоны начала 2020 года. Все эти мобильные аппараты не только стоят недорого, но и обладают качественным исполнением, а самое главное – оправдывают свою цену до копейки.

Samsung Galaxy A30s (4100 грн)

Samsung Galaxy A30s Фото: ixbt.com

Samsung Galaxy A30s – это обновленная версия прошлогоднего 6,4-дюймового (1560×720 пикселей) A30. На первый взгляд, изменений мало, но они очень значительные. Первое и самое главное — улучшения основного модуля камеры. Если прежде использовался двойной модуль (25 и 8 МП), то теперь прибавился третий – датчик глубины (5 МП). Причем сами сенсоры используются от более дорогой модели A50. Второе отличие — сканер отпечатка пальцев, который переехал с задней крышки на экран. Третье — слегка обновленный дизайн и новые цвета корпуса. С точки зрения характеристик перед нами настоящий бюджетник: процессор Samsung Exynos 7904, 3/32 Гб памяти и аккумулятор на 4000 мА·ч.

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Nokia 4.2 (3399 грн)

Nokia 4.2 Фото: Engadget

Смартфоны Nokia чаще всего попадают в рейтинги бюджетников наряду с Xiaomi и Huawei. Маркетологи из HMD Global удачно раскручивают "народную" марку. Один из лучших их бюджетников Nokia 4.2 является участником программы Android One — используется стоковая версия Android. Также практически все последние Nokia, включая и данную модель, обзавелись одной интересной особенностью — отдельной механической клавишей, которая задействует голосовой помощник Google. С точки зрения характеристик Nokia 4.2 является добротной "рабочей лошадкой": диагональ экрана 5,71 дюйма (1520×720 пикселей), процессор Snapdragon 439 от Qualcomm, объем памяти 3/32 Гб ПЗУ. Емкость АКБ — 3000 мА·ч. Есть двойная камера и снимает неплохо. А еще здесь имеется модуль NFC.

OPPO A5s (3500 грн)

OPPO A5s Фото: Deep-Review

"Бюджетник" от OPPO. Выделяется безрамочным экраном диагональю 6,2 дюйма (разрешение — 1520×720 пикселей), а также мощным аккумулятором — целых 4230 мА·ч. Смартфон работает на основе чипа MediaTek Helio P35 (MT6765), а объем памяти в данной версии — 3/32 Гб ПЗУ. Имеется дактилоскопический датчик, разблокировка по лицу, двойная основная камера. Пользователи отмечают достойный двукратный зум, а также приятную фирменную оболочку.

Xiaomi Redmi 8 (3200 грн)

Xiaomi Redmi 8 Фото: Akket

Ни один рейтинг не обходится без мобильных устройств бренда Xiaomi. Неудивительно: смартфоны этой компании обладают очень хорошими показателями по цене и качеству, а в народе их даже называют "топ за свои деньги". Xiaomi Redmi 8 обладает приятным внешним видом, а вот габариты смартфона увеличились по сравнению с предшественниками из-за экрана величиной в 6,22 дюйма с разрешением 1520×720 пикселей. Можно отметить неплохие камеры для своего сегмента (12 и 8 МП) и поддержку быстрой зарядки. Но самое главное нововведение – увеличенная емкость батареи до 5000 мА·ч. При достаточно скромном процессоре Qualcomm Snapdragon 439, время автономной работы на таком аппарате будет остаточно продолжительным. Стоимость новинки в базовой комплектации с 3/32 ГБ памяти в Украине составляет от 3200 гривен.

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Honor 8A (2800 грн)

Honor 8A Фото: Root-Nation

"Бюджетник" от Honor 8A отличается наличием модуля NFC для бесконтактных платежей, который встречается крайне редко даже в этой ценовой категории. Стоит также отметить внимание дизайнеров Honor, которые не поскупились на приятный внешний вид корпуса. Honor 8A также обзавелся 6,09-дюймовым дисплеем, относительно свежей версией Android 9.0, 8-ядерным процессором MediaTek Helio P35 (MT6765) и 32 ГБ флеш-памяти на борту, а питает начинку аккумулятор на 3020 мА·ч. Да, платформа не самая мощная, но в целом ее можно назвать достаточной. В качестве компенсации у смартфона неплохие для своего ценового класса 13 МП и 8 МП.

Tecno Spark 4 (2700 грн)

Tecno Spark 4 Фото: Сегодня

Популярный бренд из Китая Tecno Mobile, который в настоящее время уверенно набирает популярность в Украине, зарекомендовал себя мультимедийной моделью Tecno Spark 4. Новинка внезапно оказалась очень даже неплохим выбором в бюджетном сегменте. Tecno Spark 4 обладает гармоничным дизайном с градиентной расцветкой и сбалансированным техническим оснащением. Трубка получила 6,54-дюймовый IPS экран с минимальными рамками и разрешением 1600x720 пикселей (20:9). В качестве аппаратной платформы используется 8-ядерное решение MediaTek Helio P22, которое дополняют 3/32 ГБ памяти. Основная двойная камера обладает разрешением 13 МП + 2 МП, а фронтальная – 8 МП. Питает всю начинку батарея емкостью 4000 мА·ч.

Neffos A5 (1599 грн)

Neffos A5 Фото: Hotline.ua

Среди представителей бюджетных смартфонов 2020 года выделяется модель от TP-Link – Neffos A5. Устройство может похвастаться большим 2,5D FullView-экраном с диагональю 5,99 дюйма (разрешение HD+), а также емким аккумулятором — 3050 мА·ч. Новинка выгодно отличается на фоне остальных элегантным видом с плавной градиентной расцветкой: на выбор производитель предлагает темно-серый, изумрудно-зеленый или цвет Моне. Neffos A5 также является участником программы Android One и работает на Android Pie Go Edition, обеспечивая больше свободной памяти для хранения данных (16 ГБ с расширением до 128 ГБ). Из дополнительных особенностей — поддержка технологии EMC для улучшения качества мобильного сигнала и 2-летняя гарантия. Ну и самое главное – этот смартфон самый дешевый в рейтинге: 1599 гривен – настоящее "антикризисное" решение.

Напомним, что ранее мы помогали сэкономить на трубке и составляли рейтинг из ТОП-5 бюджетных смартфонов осени. Также недавно эксперты назвали лучший смартфон для фотографий в 2020 году.

Все подробности в спецтеме Модные технологии

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