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Аппарат NASA побил космический рекорд: фото

OSIRIS-REx смог опуститься на самую низкую орбиту высотой в 680 метров и сделать фантастические снимки

Евгений Опанасенко
Сегодня, 10:21
Астероид Бенну весит 140 миллиардов килограмм
Астероид Бенну весит 140 миллиардов килограмм
Фото: NASA

Космический аппарат NASA OSIRIS-REx на днях побил свой собственный рекорд, когда он запечатлел самое детализированное изображение астероида Бенну во время спуска на более низкую орбиту. Ранее аппарат вращался вокруг астероида на высоте 1,3 км, а теперь, снизившись до 680 метров, он превзошел свой предыдущий результат и сделал более подробные фотографии космического тела – такого ранее не совершал ни один космический корабль.

Смотрите также в сюжете о том, как астероид-убийца приближается к Земле:

Астероид Бенну стал также самым маленьким объектом, на орбиту которого удалось вывести космический аппарат.

Изображение астероида весом 140 миллиардов килограмм было получено с помощью NavCam 1 – одной из трех навигационных камер, составляющих систему камер TAGCAMS (Touch-and-Go). Изображение Бенну крупным планом показывает астероид в подробностях – половина космического тела освещена солнцем, скалы на поверхности которого отбрасывают длинные тени.

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Ранее находясь на более высокой орбите, OSIRIS-REx смог запечатлеть 3D-модель астероида с помощью лазерного альтиметра. Для этого аппарат сделал 11 млн замеров. Планируется, что в течение 2019 года устройство выполнит более миллиарда дополнительных измерений, что позволит создать первую высокоточную 3D-карту околоземного астероида.

Размеры астероида Бенну
Размеры астероида Бенну
Фото: phys.org

Предыдущие результаты миссии сообщали, что Бенну был полон гидратированных минералов, что означает наличие воды в его молекулярной структуре и поверхности, покрытой валунами и пещерами. По данным НАСА, космический корабль останется на своей текущей орбите до средины августа 2019 года, после чего перейдет на более высокую орбиту для дополнительных наблюдений.

Орбиты OSIRIS-REx над Бенну
Орбиты OSIRIS-REx над Бенну
Фото: NASA

После выполнения заключительного этапа миссии OSIRIS-REx должен доставить пробы грунта на Землю. Планируется, что аппарат будет постепенно отклоняться от Бенну на безопасное расстояние, после чего в марте 2021 начнет возвращение домой, которое ожидается в сентябре 2023 года.

Напомним, что ранее ученые подтвердили, что предсказание Стивена Хокинга сбылось. А недавно во Вселенной обнаружили звезду со странным поведением.

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Источник: TechSpot
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