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Apple беспомощна: найден простой способ взломать миллионы iPhone

Появился новый Jailbreak для миллионов iPhone, и Apple не может исправить дыру безопасности

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:45
Jailbreak для iPhone оказался постоянным и недоступным для исправления
Jailbreak для iPhone оказался постоянным и недоступным для исправления
Фото: Unsplash

На днях появился новый джейбрейк (jailbreak), способный взломать любой iPhone с процессором от A5 до A11. Таким образом полному взлому подвержены мобильные устройства на iOS от iPhone 4S, выпущенного в 2011 году, до iPhone X, выпущенного в 2017 году. Джейлбрейк использует новый эксплойт под названием checkm8, сообщает ZDNet, и использует уязвимость bootrom, чтобы предоставить владельцам полный контроль над iPhone.

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Исследователь по безопасности под псевдонимом axi0mX, обнаруживший эксплойт, назвал джейлбрейк "постоянным и недоступным для исправления". Т.е. Apple никак не сможет закрыть дыру в безопасности, как бы не пыталась.

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Джейлбрейк не только взламывает iPhone и iPad, но позволяет их полностью модифицировать, кастомизировать, получать полный доступ к операционной системе и запускать неподдерживаемые приложения. Apple утверждает, что несанкционированные модификации iOS могут привести к уязвимостям безопасности и таким вещам, как сбой устройства и полная и безвозвратная потеря данных.

По словам ZDNet, большинство джейлбрейков используют уязвимости в программном обеспечении Apple iOS. Но в случае с эксплойтом bootrom, он нацелен на уязвимость в коде, который запускается на устройствах iOS во время загрузки. По мнению ZDNet, исправление этого типа эксплойта потребует физических модификаций чипов iPhone, а это уже невозможно, так как уязвимый модельный ряд давно снят с производства.

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В то же время, вышеописанный метод взлома не подходит для процессоров Apple A12 и A13, а значит iPhone XS и iPhone 11 не пострадают.

Напомним, что ранее хакеры взломали Apple iPhone XS и показали, как это сделать. Также в моделях iPhone XS нашли подлую ошибку, которая делала из смартфона шпиона в кармане.

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Источник: Zdnet
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