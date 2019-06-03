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Apple готова "похоронить" iTunes: зачем закрывают сервис

Apple активно удаляет из соцсетей все упоминания об iTunes

Евгений Опанасенко
Сегодня, 08:24
iTunes заменят Music, TV и Podcasts
iTunes заменят Music, TV и Podcasts
Фото: AppleInsider

В преддверии открытия конференции WWDC 2019, в сети начали шириться слухи о том, что Apple объявит об отказе от сервиса iTunes. Как утверждают источники на Reddit, Тим Кук объявит об этом во время презентации macOS 10.15. Также вместе с новой версией операционной системы будут представлены новые сервисы, которые заменят iTunes – Music, TV и Podcasts.

Смотрите также в сюжете о том как зависимость от смартфона может вызвать психологические проблемы:

Как утверждают инсайдеры, намеки о закрытии iTunes демонстрирует непосредственно сама Apple — официальные аккаунты iTunes в Facebook и Instagram были очищены и отныне они совершенно пусты. Раньше в них публиковались различные анонсы, фотографии и видео. Аккаунт iTunes в Twitter по какой-то причине остался нетронутым.

Facebook аккаунт iTunes оказался полностью пуст
Facebook аккаунт iTunes оказался полностью пуст
Фото: Сегодня

Если iTunes исчезнет, то как придется управлять гаджетами Apple? Как утверждает Bloomberg, обновлять, делать бэкапы, синхронизировать файлы можно будет в приложении Music.

Напомним, что ранее весной Apple представила улучшенный Apple TV и кредитку в iPhone. А недавно Apple вернула "мертвый" смартфон в продажу по низкой цене.

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Источник: Reddit
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