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Apple готовит "дешевый" iPhone SE Plus с увеличенным экраном

Apple активно ведет разработку iPhone SE Plus и вскоре представит информацию о размере и характеристиках новой модели

Евгений Опанасенко
Сегодня, 09:05

Еще до выхода iPhone SE 2020 аналитики были уверены, что Apple выпустит две модели смартфонов: обычный с 4,7-дюймовым дисплеем, а второй – с увеличенным до 5,5 дюйма экраном. Однако Apple представила только один смартфон iPhone SE по цене 399 долларов. Затем после презентации появилась информация от инсайдера Джона Проссера в отношении еще одного "дешевого Айфона" с приставкой Plus. Об этом сообщает Gizmochina.

Автор инсайдерских утечек Джона Проссер ранее был очень точен в отношении информации об iPhone SE, к примеру, он назвал точную дату выхода смартфона на рынок. Теперь, по словам аналитика, Apple активно ведет разработку iPhone SE Plus и обещает вскоре представить информацию о размере и комплектации модели.

Стоит отметить, что слухи вполне могут оказаться правдой, ведь планы Apple по выпуску более крупной модели SE Plus выглядят логично. Дело в том, что после анонса из официальной продажи пропали сразу две модели смартфонов – iPhone 8 и 8 Plus. Это еще один верный знак того, что вариант iPhone SE с увеличенным экраном будет запущен в качестве замены iPhone 8 Plus. Кроме того, название iPhone SE Plus фигурирует в программном коде iOS 14 – прошивки, которая выйдет для мобильных устройств компании в конце 2020 года.

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Напомним, что смартфон iPhone 8 Plus оснащается дисплеем диагональю 5,5 дюйма, следовательно, у будущей модели iPhone SE Plus должен быть такой размер экрана. Также ожидается, что iPhone SE Plus будет оснащена двойной камерой на тыльной панели, что приблизит устройство к современным образцам смартфонов. На данный момент Apple официально не подтвердила информацию о выходе смартфона iPhone SE Plus.

Напомним, что ранее у iPhone SE 2020 обнаружился серьезный недостаток. Также стало известно, что Apple собирается выпустить четыре смартфона в 2020 году.

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Источник: GizmoChina
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