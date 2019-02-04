Apple готовит MacBook со стеклянной клавиатурой

Apple предложит новый способ взаимодействия с программами и веб-сайтами

Компания работает над новым MacBook с двумя экранами Фото: TechSpot

Похоже Apple всерьез занимается сенсорными технологиями в своих ноутбуках. Сперва был успешный опыт с сенсорным тачбаром, а недавно обнаруженный патент подтверждает слухи о том, что компания работает над новым MacBook с двумя экранами.

Согласно информации, указанной в проектной документации для Ведомства по патентам и товарным знакам США, вместо клавиатуры производитель будет использовать стеклянную панель с сенсорными клавишами. Сама панель будет гибкой со встроенной тактильной отдачей, чтобы сохранить ощущение набора текста на обычной клавиатуре.

Вместо того, чтобы использовать дополнительный дисплей, Apple предложит новый способ взаимодействия, создавая динамические кнопки, которые будут проявляться на сенсорной клавиатуре в зависимости от приложения или веб-сайта. К примеру, если будет открыт YouTube, то клавиатура подсветит полезные комбинации клавиш для работы с плеером, а в Photoshop, на клавишах можно будет увидеть иконки панели инструментов.

Учитывая, что после предыдущих поданных патентов подобные прототипы появлялись в продаже относительно быстро, то вероятно, сенсорный MacBook нового поколения может появиться в продаже через пару лет. Но остается главный вопрос: насколько комфортным будет набор текста на такой сенсорной клавиатуре?

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