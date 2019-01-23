Apple готовит ноутбук будущего на основе iPhone

Компания получила патент на мобильное устройство, "сердцем" которого станет Айфон

Компания готовит гибридный ноутбук наподобие Project Linda Фото: razer.com

У компании Apple появилась идея, как обуздать мощнейший мобильный процессор, встроенный в iPhone XS, который по мощности обогнал всех своих конкурентов на Android. На днях компания получила патент, который описывает устройство, напоминающее гибридный ноутбук.

Гаджет представляет собой корпус в форм-факторе обычного MacBook, но без встроенного процессора и памяти – все вычислительные мощности и хранение данных переложены на iPhone. По сути, гибридный ноутбук являет собой док-станцию с клавиатурой. Кстати, роль тачпада выполняет экран смартфона.

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В то время, когда мощность мобильных процессоров выросла до уровня бюджетных ноутбуков, решение создать подобный гаджет является вполне обоснованным и даже полезным. Хотя идея подобных гаджетов не нова – в 2011 году подобный ноутбук представила компания Motorola под названием ATRIX 4G Lapdock, и даже продавала, но это устройство не получило популярности из-за крайне медленной работы.

ATRIX 4G Lapdock от Motorola – смелая попытка создать гибридный ноутбук

Подобную концептуальную разработку показывала компания Razer на выставке CES 2018. Project Linda представлял собой 13-дюймовую док-станцию для фирменного смартфона Razer Phone. Однако дальше концепта идея не пошла.

Напомним, что ранее был представлен концепт iPhone 2019. А недавно Apple iPad Pro шокировал экспертов своей мощностью.