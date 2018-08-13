Apple готовит "приманку" для пользователей Windows

В операционной системе от Apple появится удобный инструментарий для переноса данных с Windows.

Apple нашли способ переманивать пользователей с Windows на macOS. Фото: appsntips

Следующая версия macOS Mojave 10.14, релиз которой запланирован на осень этого года, появится способ для безболезненного перехода с Windows на платформу macOS. В операционной системе от Apple появится удобный инструментарий для переноса данных с Windows.

Таким образом, пользователям не нужно готовить флешки и жесткие диски для переноса важных файлов – macOS сама поможет быстро адаптироваться в новой среде, автоматически копируя учетные записи приложений, контакты, документы, электронную почту и данные сторонних приложений.

Эта функция будет частью инструмента Migration Utility, который давно используется для удобного перехода на ОС от Apple. Однако новая версия утилиты получит дополнительные возможности. К примеру, она сможет переносить данные из сторонних приложений, например, Microsoft Outlook.

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Текущая версия Migration Utility и Setup Assistant могут лишь переносить локальные данные, такие как хранящиеся на компьютере документы. Однако шестая бета-версия macOS Mojave 10.14 способна переносить целые учетные записи пользователей, включая данные пользователей из программ.

Напомним, что ранее Apple извинились за серьезную ошибку в MacBook Pro 2018, а также мы нашли способ, как установить бета-версию macOS Mojave.