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Apple iOS 13 кишит ошибками: пользователи в гневе

От отвратительного качества iOS 13 пострадали пользователи и разработчики

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:50
Apple не исправила большую часть ошибок бета-версии iOS 13
Apple не исправила большую часть ошибок бета-версии iOS 13
Фото: Unsplash

На прошлой неделе, буквально за день до старта продаж iPhone 11, состоялся официальный выход прошивки iOS 13 для устройств Apple. Однако несмотря на огромное количество нововведений, обновление вызвало целый ряд проблем с iPhone, от которых пострадали не только пользователи, но и разработчики.

Смотрите также в сюжете о том, на что готовы люди ради нового iPhone:

Известный инсайдер и разработчик приложений Стива Тротон-Смит был настолько раздосадован iOS 13, что высказался в Twitter о том, что не припомнит такого отвратительного качества прошивки со времен iOS 8, появившейся в 2014 году.

На стадии бета-тестирования было известно о 117 ошибках, но это было простительно, так как на тот момент iOS 13 была на стадии тестирования. С выходом полноценного обновления ошибки не исчезли.

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Вот некоторые из проблем iOS 13, с которыми сталкиваются пользователи:

  • Быстрый разряд батареи iPhone.
  • Камера и вспышка отказывается работать.
  • Игроки Fortnite и PUBG Mobile жалуются на то, что новые жесты, представленные в iOS 13, мешают играть.
  • Проблемы с потерей облачных данных в iCloud.
  • Не работает Bluetooth.
  • Зависание приложений.
  • Ошибка при подключении к Wi-Fi точке доступа.
  • Произвольное переключение между светлой и тёмной темами оформления.
  • Проблема безопасности – может быть использована уязвимость, раскрывающая всю контактную информацию.

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Следует отметить, что это не первый раз, когда новая iOS запускается с проблемами. Apple iOS 11 также страдала от множества критических ошибок, что заставило Apple сосредоточиться на улучшении стабильности в iOS 12. Также стоит помнить негласное правило – не обновляться сразу после выхода новых прошивок, а подождать некоторое время, пока их исправят разработчики. Apple знает о проблемах, и большинство из критических замечаний будет исправлено в iOS 13.1, которая появится вечером 24 сентября.

Напомним, что ранее были раскрыты все секреты Apple iPhone 11. Более того, еще Apple iPhone 11 установил рекорд мощности среди смартфонов, даже будучи не анонсированным.

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Источник: 9to5Mac
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