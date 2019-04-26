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Apple iPad получит поддержку мышки в iOS 13

Функция может появиться только в вариантах для моделей iPad Pro c USB Type-C

Евгений Опанасенко
Сегодня, 08:25
Apple на WWDC 19 может представить iOS 13 с поддержкой мышек для iPad
Apple на WWDC 19 может представить iOS 13 с поддержкой мышек для iPad
Фото: CNET

Предстоящая ежегодная всемирная конференция Apple WWDC 19 – это одно из крупнейших событий года, на котором также будет представлена ​​iOS 13. Появилась информация, что в тринадцатой версии мобильной операционной системы появится ряд улучшений, одним из которых может быть поддержка USB и Bluetooth мышей.

Apple iPad, несмотря на свое техническое совершенство, обладал рядом ограничений мобильной iOS. Планшеты идеально подходили для мультимедиа, просмотра веб-страниц, игр и даже редактирования видео в 4K, но отсутствие надлежащего управления файлами, слабая поддержка многооконности, мобильные браузеры на экранах планшетов и другие мелочи не позволяют iPad полностью раскрыться и стать полноценной заменой ноутбуков высокого класса, хотя их мощности уже достаточно для подобных задач.

Apple iPad Pro с легкостью могут обрабатывать 4K видео
Apple iPad Pro с легкостью могут обрабатывать 4K видео
Фото: Tom’s Hardware

Одна из таких проблем вскоре может быть решена нововведением в iOS 13, поскольку слухи о поддержке USB-мыши для iPad последнее время стали популярными в Интернете. Реализация подобного функционала была бы невероятно удобной, поскольку iPad уже поддерживает ввод с физических клавиатур, а также научился выводить изображение на ТВ.

Главный редактор MacStories Федерико Витиччи заявил, что появление поддержки мышек в iOS 13 вполне возможно. "Вы сможете использовать любую USB-мышь на своем iPad Pro через порт USB-C", – комментирует редактор.

USB-мышь на iPad Pro будет работать через порт USB-C и возможно Bluetooth
USB-мышь на iPad Pro будет работать через порт USB-C и возможно Bluetooth
Фото: TechSpot

К слухам подключился известный разработчик Стив Тротон-Смит, который в Twitter добавил, что функция с USB-мышками действительно работает, и профессиональные пользователи, вероятно, включат ее в самый первый день, когда она станет доступной. Таким образом для многих отпадет необходимость использовать ноутбуки.

В связи с этим возникает два вопроса. Первый – будет ли поддержка USB-мыши эксклюзивной для портов USB-C iPad Pro или можно будет подключать Bluetooth манипуляторы. Второй – каким образом будет реализована функциональность мыши, ведь в iOS нет нативной поддержки курсора, в отличие от Android.

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Источники: TechCrunch , TechSpot
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