Apple iPad Pro шокировал экспертов своей мощностью

Результаты тестов в AnTuTu Benchmark установили абсолютный рекорд среди мобильных устройств

12.9-дюймовый планшет iPad Pro оказался в топе лидеров по мощности среди всех мобильных устройств. Фото: Laptop Mag

Планшет iPad Pro получил мощнейший процессор среди мобильных устройств. Поэтому эксперты решили проверить, насколько быстрым получился планшет Apple, чтобы сравнить его с конкурентами.

Результаты тестов в AnTuTu оказались настолько шокирующими, что моментально сделали iPad Pro вне конкуренции – 557 679 баллов – это абсолютный рекорд среди мобильных устройств. К примеру, iPhone Xs Max обладает показателем в 372 106 баллов, что делает его самым мощным смартфоном в мире. Тогда как самый быстрый смартфон на Android Huawei Mate 20 даже не дотягивает до iPhone XS с результатом в 311 000 баллов.

Результат тестирования Apple iPad Pro в AnTuTu Фото: AnTuTu

Для проверки был использован iPad Pro с терабайтом хранилища оснащены и 6 гигабайтами оперативной памяти. Сердцем планшета является 4-ядерный процессор A12X Bionic, тогда как в смартфонах стоит "урезанная" версия A12 Bionic с двумя ядрами. За графику отвечает 7-ядерный графический ускоритель, против 4-ядерного GPU в новых iPhone. Как результат, в тестах AnTuTu процессор улучшил показатели на 20.6%, а производительность графики и вовсе выросла на 105%.

Напомним также, что ранее эксперты назвали главное преимущество смартфонов на Android перед iPhone. Также эксперты определили лучшие смартфоны 2018 года с мощными батареями.