Apple iPhone 11 Pro использовали для съемок клипа Селены Гомес

Клип Lose You to Love Me целиком и полностью снят на iPhone 11 Pro

Последнее время в шоу-бизнесе стало популярно снимать клипы с маркетинговой подписью Shot on iPhone ("Снято на iPhone"), что якобы должно подчеркнуть особенность постановки. В частности, модным веянием воспользовалась певица Селена Гомес в своем последнем сингле Lose You to Love Me, клип которого сняла режиссер Софи Мюллер с использованием новейшего iPhone 11 Pro.

О своем творении Селена Гомес написала в Twitter с использованием хэштега #ShotOniPhone. Клип за 12 часов собрал 2,6 миллиона лайков на YouTube при и почти 230 тысяч просмотров в Твиттере.

Использование iPhone 11 Pro для съемок взяли неспроста, ведь возможности тройной фотокамеры оказались на голову выше всех предыдущих поколений iPhone. Apple заявила, что смартфон способен снимать видео в разрешении 4K с "расширенным динамическим диапазоном и кинематографической стабилизацией видео" со скоростью до 60 кадров в секунду. Apple также добавила расширенные инструменты для редактирования видео. Все эти возможности были использованы при съемке клипа Селены Гомес.

В отличие от предыдущих клипов, снятых на iPhone, творение Софи Мюллер выглядит более убедительно, как действительно снятое на смартфон. Чтобы в клипе скрыть недостатки освещения, его сняли в черно-белом цвете. Также режиссер снимает только одну певицу на протяжении всего видео с использованием специального штатива, который то приближается, то отдаляется. В средине видео используются простенькие эффекты полупрозрачного наложения. Скорее всего, смонтировано все это тоже на смартфоне. В целом получилось простоя и понятно, чтобы любой желающий, посмотрев клип Селены Гомес, смог затем воплотить жизнь свои творческие таланты.

