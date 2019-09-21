Apple iPhone 11 провалил тест на прочность: фото

Переднее стекло Apple iPhone 11 Pro плохо сочетается с бетоном

Apple iPhone 11 не стоит носить без чехла Фото: Tom's Guide

Вчера, 20 сентября, стартовали официальные продажи iPhone 11. Первые владельцы на собственном опыте решили проверить слова главы Apple Тима Кука, утверждавшего со сцены о том, что новые смартфоны обладают самым крепким стеклом, которое когда-либо использовалось в смартфоне. Редактор ресурса Tom's Guide Марк Спунауэр опроверг слова, уронив свежеприобретенный смартфон с высоты менее 1 метра, после чего экран iPhone 11 Pro треснул.

Смотрите также в сюжете о том, на что готовы люди ради нового iPhone:

"Чтобы увидеть, насколько долговечен iPhone 11 Pro, я намеренно уронил трубку с высоты 1 метра на бетон. Конечно, это не очень высоко, зато дает представление о прочности устройства. Прямо у магазина Apple, где люди выстроились в очередь, чтобы купить новые смартфоны Apple, я выпустил из рук iPhone 11 Pro", – прокомментировал Марк Спунауэр.

Сколы и трещины экрана iPhone 11 после первого падения Фото: Tom's Guide

Стресс-тест iPhone 11 Pro показал, что может произойти со смартфоном, если его случайно выронить из кармана, забыв при этом надеть чехол. 5,8-дюймовый OLED-экран мобильного аппарата стоимостью 999 долларов мгновенно покрылся трещинами и глубокими сколами от верхнего левого угла до нижнего правого.

Apple iPhone 11 оказался очень хрупким – разбивается после падения с 1 метра Фото: Tom's Guide

Но есть и хорошие новости – задняя часть смартфона, которая тоже покрыта стеклом, оказалась более выносливой. Первый тест на прочность iPhone 11 Pro выдержал отлично – после падения с 1 метра высоты никаких повреждений не было зафиксировано, но лицевая часть покрылась трещинами еще сильнее. Второй бросок "на спину" с той же высоты даже новых царапин не добавил. На третий раз высота была увеличена до 1,7 метров, после чего iPhone 11 Pro задняя крышка все-таки треснула в нескольких местах.

Тыльная сторона iPhone 11 выдержала два падения подряд без повреждений Фото: Tom's Guide

Третье падение оказалось фатальным – смартфон покрылся трещинами Фото: Tom's Guide

Редактор Tom's Guide отмечает, что прошлогодний iPhone XS все же оказался более прочным, так как он выдерживал падения даже с 3,5 метров высоты и практически не получил никаких повреждений.

Напомним, что ранее СМИ раскрыли грандиозный обман с iPhone 11. Также вместе со стартом продаж iPhone 11 Apple выпустила прошивку iOS 13, а мы рассказывали, как ее установить.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.