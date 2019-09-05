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Apple iPhone 11: раскрыты все секреты смартфона

В сети появился документ, раскрывающий все особенности iPhone 11, новых iPad и Apple Watch пятого поколения

Евгений Опанасенко
Сегодня, 11:15
Twitter-аккаунт AppleBeta2019 поделился внутренним документом Apple
Twitter-аккаунт AppleBeta2019 поделился внутренним документом Apple
Фото: Phone Arena

За неделю до презентации в сеть попал секретный документ Apple, раскрывающий все особенности iPhone 11. Как не старалась Apple тщательно соблюдать конфиденциальность в преддверии выхода своих новых iPhone, но этот раз утаить все секреты компания не смогла.

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Twitter-аккаунт AppleBeta2019 поделился внутренним секретным документом Apple, в котором приводятся все данные относительно названия внешнего вида, технических характеристик iPhone 11, а также всех даты выхода продуктов и сервисов, которые компания покажет 11 сентября.

Поскольку документ очень большой, приводим краткие тезисы относительно предстоящей презентации Apple:

  • Новые смартфоны Apple будут называться iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Они начнут продаваться 27 сентября, на них изначально установлена iOS 13.1.
  • 10 сентября Apple представит четыре модификации Apple Watch пятого поколения. На этих часах изначально установлена watchOS 6.
  • В октябре будут выпущены две новые модели iPad. Они могут быть представлены на презентации вместе с новыми смартфонами.
  • В начале октября выйдет iOS 13.0.1. В это же время новая прошивка будет доступна другим устройствам Apple.
  • Восьмая бета-версия iOS 13 получила статус Gold Master. Именно она с небольшими изменениями станет релизной. Номер сборки — 17A5572a.
  • Релизы iOS 13, iPadOS 13, macOS 10.15, tvOS 13 и watchOS 6 состоятся после 23 сентября.
  • 30 сентября Apple перестанет подписывать iOS 12.4. Откатиться к этой версии iOS станет невозможно.
  • Второй бета-версии iOS 13.1 не будет.
  • В ноябре начнут выходить бета-версии обновления iOS 13.2.

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Ознакомиться с документом может любой желающий. Выяснилось, что изначально он предназначался для инженеров Apple и авторизованных сотрудников других компаний.

График выхода прошивок для устройств Apple
График выхода прошивок для устройств Apple
Фото: Phone Arena

Напомним, что ранее сообщалось, как Apple вернет в продажу дешевый iPhone SE под новым названием. Также Apple iPhone 11 установил рекорд мощности среди смартфонов еще до своего выхода.

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Источник: iguides.ru
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