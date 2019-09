Apple iPhone 11: раскрыты все секреты смартфона

В сети появился документ, раскрывающий все особенности iPhone 11, новых iPad и Apple Watch пятого поколения

За неделю до презентации в сеть попал секретный документ Apple, раскрывающий все особенности iPhone 11. Как не старалась Apple тщательно соблюдать конфиденциальность в преддверии выхода своих новых iPhone, но этот раз утаить все секреты компания не смогла.

Twitter-аккаунт AppleBeta2019 поделился внутренним секретным документом Apple, в котором приводятся все данные относительно названия внешнего вида, технических характеристик iPhone 11, а также всех даты выхода продуктов и сервисов, которые компания покажет 11 сентября.

It looks like somehow our leak has been leaked. Ironic right? Here is a link to the PDF. Please quote us in any mentions of the link. https://t.co/BgbibhH6Tc