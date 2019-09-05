Apple iPhone 11: раскрыты все секреты смартфона
В сети появился документ, раскрывающий все особенности iPhone 11, новых iPad и Apple Watch пятого поколения
За неделю до презентации в сеть попал секретный документ Apple, раскрывающий все особенности iPhone 11. Как не старалась Apple тщательно соблюдать конфиденциальность в преддверии выхода своих новых iPhone, но этот раз утаить все секреты компания не смогла.
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Twitter-аккаунт AppleBeta2019 поделился внутренним секретным документом Apple, в котором приводятся все данные относительно названия внешнего вида, технических характеристик iPhone 11, а также всех даты выхода продуктов и сервисов, которые компания покажет 11 сентября.
It looks like somehow our leak has been leaked. Ironic right? Here is a link to the PDF. Please quote us in any mentions of the link. https://t.co/BgbibhH6Tc— Latest Apple Software Beta News/Updates (@AppleBeta2019) September 4, 2019
Поскольку документ очень большой, приводим краткие тезисы относительно предстоящей презентации Apple:
- Новые смартфоны Apple будут называться iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Они начнут продаваться 27 сентября, на них изначально установлена iOS 13.1.
- 10 сентября Apple представит четыре модификации Apple Watch пятого поколения. На этих часах изначально установлена watchOS 6.
- В октябре будут выпущены две новые модели iPad. Они могут быть представлены на презентации вместе с новыми смартфонами.
- В начале октября выйдет iOS 13.0.1. В это же время новая прошивка будет доступна другим устройствам Apple.
- Восьмая бета-версия iOS 13 получила статус Gold Master. Именно она с небольшими изменениями станет релизной. Номер сборки — 17A5572a.
- Релизы iOS 13, iPadOS 13, macOS 10.15, tvOS 13 и watchOS 6 состоятся после 23 сентября.
- 30 сентября Apple перестанет подписывать iOS 12.4. Откатиться к этой версии iOS станет невозможно.
- Второй бета-версии iOS 13.1 не будет.
- В ноябре начнут выходить бета-версии обновления iOS 13.2.
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Ознакомиться с документом может любой желающий. Выяснилось, что изначально он предназначался для инженеров Apple и авторизованных сотрудников других компаний.
Напомним, что ранее сообщалось, как Apple вернет в продажу дешевый iPhone SE под новым названием. Также Apple iPhone 11 установил рекорд мощности среди смартфонов еще до своего выхода.
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