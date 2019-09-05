Apple iPhone 11: раскрыты все секреты смартфона

В сети появился документ, раскрывающий все особенности iPhone 11, новых iPad и Apple Watch пятого поколения

Twitter-аккаунт AppleBeta2019 поделился внутренним документом Apple Фото: Phone Arena

За неделю до презентации в сеть попал секретный документ Apple, раскрывающий все особенности iPhone 11. Как не старалась Apple тщательно соблюдать конфиденциальность в преддверии выхода своих новых iPhone, но этот раз утаить все секреты компания не смогла.

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Twitter-аккаунт AppleBeta2019 поделился внутренним секретным документом Apple, в котором приводятся все данные относительно названия внешнего вида, технических характеристик iPhone 11, а также всех даты выхода продуктов и сервисов, которые компания покажет 11 сентября.

It looks like somehow our leak has been leaked. Ironic right? Here is a link to the PDF. Please quote us in any mentions of the link. https://t.co/BgbibhH6Tc — Latest Apple Software Beta News/Updates (@AppleBeta2019) September 4, 2019

Поскольку документ очень большой, приводим краткие тезисы относительно предстоящей презентации Apple:

Новые смартфоны Apple будут называться iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Они начнут продаваться 27 сентября, на них изначально установлена iOS 13.1.

10 сентября Apple представит четыре модификации Apple Watch пятого поколения. На этих часах изначально установлена watchOS 6.

В октябре будут выпущены две новые модели iPad. Они могут быть представлены на презентации вместе с новыми смартфонами.

В начале октября выйдет iOS 13.0.1. В это же время новая прошивка будет доступна другим устройствам Apple.

Восьмая бета-версия iOS 13 получила статус Gold Master. Именно она с небольшими изменениями станет релизной. Номер сборки — 17A5572a.

Релизы iOS 13, iPadOS 13, macOS 10.15, tvOS 13 и watchOS 6 состоятся после 23 сентября.

30 сентября Apple перестанет подписывать iOS 12.4. Откатиться к этой версии iOS станет невозможно.

Второй бета-версии iOS 13.1 не будет.

В ноябре начнут выходить бета-версии обновления iOS 13.2.

Ознакомиться с документом может любой желающий. Выяснилось, что изначально он предназначался для инженеров Apple и авторизованных сотрудников других компаний.

График выхода прошивок для устройств Apple Фото: Phone Arena

Напомним, что ранее сообщалось, как Apple вернет в продажу дешевый iPhone SE под новым названием. Также Apple iPhone 11 установил рекорд мощности среди смартфонов еще до своего выхода.

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