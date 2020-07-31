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Apple iPhone 12 задержится: продажи отложены на поздний срок

Сегодня, 15:35

Карантин вследствие пандемии коронавируса вызвал задержку поставок оборудования для сборки iPhone 12

Дата выхода iPhone 12 переносится. Финансовый директор Apple Лука Маэстри подтвердил, что выпуск нового модельного ряда iPhone в этом году состоится немного позже по сравнению с предыдущими годами. Это означает, что iPhone 12, который, как ожидается, будет первым смартфоном Apple с поддержкой беспроводной связи 5G следующего поколения, вероятно, дебютируют в октябре.

"В прошлом году мы начали продавать новые iPhone в конце сентября. В 2020 году мы прогнозируем поставки на несколько недель позже", – прокомментировал Лука Маэстри.

Смотрите также в сюжете о том, на что готовы люди ради нового iPhone:

Apple не раскрыла конкретных причин задержки. Но по многочисленным свидетельствам пандемия коронавируса повлияла на глобальную цепочку поставок оборудования для сборки смартфонов. Также карантин серьезно ударил по рабочему процессу сотрудников, которые вынуждены были перейти на изолированный режим работы на дому.

Apple iPhone 12 выпустят в октябре
Apple iPhone 12 выпустят в октябре
Фото: Vidmid

Ожидается, что в этом году iPhone 12 будет значительно переделан и получит более классический дизайн. Ранние утечки предполагают, что Apple может вернуться к более угловатой эстетике своих ранних моделей, подобной стилю, используемому в серии iPhone 4. Ожидается, что телефоны Apple будут поставляться с 5,4-, 6,1- и 6,7-дюймовыми дисплеями, и предполагается, что все модели будут поставляться с OLED-матрицами.

Напомним, что ранее были слухи о том, что у iPhone 12 будет бедная комплектация – в комплекте не будет зарядки и наушников. В то же время инсайдеры успели рассекретить iPhone 12 на фото и видео.

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Источник: Digital Trends
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