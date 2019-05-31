Apple iPhone и iPad получили улучшение: пользователи в гневе

Полезную функцию можно было бы реализовать намного дружелюбнее для пользователей

Решение Apple выглядит очень странным Фото: AppleInsider

Apple выпустила небольшое обновление для iPhone и iPad, которое дало немного свободы пользователям этих мобильных устройств. Речь идет об увеличении объема загрузки по сотовой связи. Ранее по мобильному 3G/4G интернету можно было скачать не более 150 МБ информации за один раз. Теперь Apple увеличила этот объем до 200 МБ, сообщает 9to5Mac.

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Такое решение разгневало пользователей, поскольку выглядит это, как насмешка над владельцами iPhone и iPad. Суть претензии к Apple в том, что в 2019 году мобильный интернет уже не стоит больших денег и многие обладают тарифами на 10-20 ГБ, а то и вовсе подключили безлимит. И отсутствие отключения ограничения на загрузку по сотовой сети выглядит очень странным. Таким образом без Wi-Fi скачать фильм или тяжелое приложение из iTunes не получится.

Apple подняла лимит загрузки по сотовой сети со 150 МБ до 200 МБ Фото: iguides.ru

Владельцы отмечают, что эту полезную функцию можно было бы реализовать намного дружелюбнее для пользователей, оставив ее лишь в качестве предупреждения. Такое решение было бы удобно для владельцев тарифов с ограниченным трафиком, а те, кто использует безлимитный доступ к мобильному интернету смогли бы просто отклонить предупреждение.

Последний раз Apple увеличивала размер загрузки в 2017 году, когда лимит был повышен со 100 МБ до 150 МБ.

Напомним, что ранее Apple начала рассылки приглашений на презентацию. А недавно Apple вернула "мертвый" смартфон в продажу по низкой цене.

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