Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Apple iPhone и iPad получили улучшение: пользователи в гневе

Полезную функцию можно было бы реализовать намного дружелюбнее для пользователей

Евгений Опанасенко
Сегодня, 17:18
Решение Apple выглядит очень странным
Решение Apple выглядит очень странным
Фото: AppleInsider

Apple выпустила небольшое обновление для iPhone и iPad, которое дало немного свободы пользователям этих мобильных устройств. Речь идет об увеличении объема загрузки по сотовой связи. Ранее по мобильному 3G/4G интернету можно было скачать не более 150 МБ информации за один раз. Теперь Apple увеличила этот объем до 200 МБ, сообщает 9to5Mac.

Смотрите также в сюжете о том, как огромную популярность набирают телефоны без интернета:

Такое решение разгневало пользователей, поскольку выглядит это, как насмешка над владельцами iPhone и iPad. Суть претензии к Apple в том, что в 2019 году мобильный интернет уже не стоит больших денег и многие обладают тарифами на 10-20 ГБ, а то и вовсе подключили безлимит. И отсутствие отключения ограничения на загрузку по сотовой сети выглядит очень странным. Таким образом без Wi-Fi скачать фильм или тяжелое приложение из iTunes не получится.

Apple подняла лимит загрузки по сотовой сети со 150 МБ до 200 МБ
Apple подняла лимит загрузки по сотовой сети со 150 МБ до 200 МБ
Фото: iguides.ru

Владельцы отмечают, что эту полезную функцию можно было бы реализовать намного дружелюбнее для пользователей, оставив ее лишь в качестве предупреждения. Такое решение было бы удобно для владельцев тарифов с ограниченным трафиком, а те, кто использует безлимитный доступ к мобильному интернету смогли бы просто отклонить предупреждение.

Последний раз Apple увеличивала размер загрузки в 2017 году, когда лимит был повышен со 100 МБ до 150 МБ.

Напомним, что ранее Apple начала рассылки приглашений на презентацию. А недавно Apple вернула "мертвый" смартфон в продажу по низкой цене.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Мужчина обнаружил в iPad шокирующую находку Google скопировал идеи Samsung в смартфоне Pixel 4 В Украину идет связь 5G: когда запустят новый стандарт Google сменила дизайн Chrome на Android: что нового
интернет iPad Apple смартфоны обновление
Источник: 9to5Mac
Реклама

Новости партнеров

Кобры-каннибалы появились в пустыне Калахари
Кобры-каннибалы появились в пустыне Калахари
Продукт, который резко увеличивает риск рака
Продукт, который резко увеличивает риск рака
Самая вкусная закуска из капусты. Съедается очень быстро
Самая вкусная закуска из капусты. Съедается очень быстро
Как избавиться от мозолей и натоптышей народными способами
Как избавиться от мозолей и натоптышей народными способами

Популярные статьи

Сегодня, 15:55Психология

Какие черты характера у женщин привлекают мужчин

Сегодня, 15:29Travel

Как получить биометрический паспорт: цена, документы и все нюансы

Сегодня, 13:39Fun

31 мая: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Сегодня, 12:35Wellness

Бананы: польза и вред для здоровья

Сегодня, 10:31Анонс

"Холостяк 9": как сложились отношения Никиты и Даши после проекта

Вчера, 14:29Психология

Как побороть страх: техники и практические советы от психологов

Вчера, 10:29Fun

Невесту высмеяли из-за экстремального мини на свадьбе: фото

Вчера, 10:27Шоу-бизнес

Такие счастливые: Настя Каменских и Потап показали новые фото с медового месяца

Вчера, 09:22Fun

30 мая: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Вчера, 05:04Психология

Гороскоп на сегодня: Близнецы могут осуществить карьерные мечты, а Ракам — лучше не отступать от убеждений

29 маяFun

29 мая: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

29 маяШоу-бизнес

"Холостяк 9": история любви Никиты Добрынина и Дарьи Квитковой

29 маяFun

Разбивший яйцо на голове у политика парень внезапно разбогател

29 маяШоу-бизнес

"Помни об этом": Настя Каменских посвятила Потапу чувственный пост

29 маяТехно

Xiaomi выпустила "смартфон-убийцу" Redmi K20 Pro

28 маяWellness

Правильное питание для похудения: каким оно должно быть

Новости партнеров

Беляши не впитывающие масло при жарке. Секреты приготовления
Беляши не впитывающие масло при жарке. Секреты приготовления
Как определить, натуральный мед или нет?
Как определить, натуральный мед или нет?
Рецепт засолювання огірків на зиму хрустких
Рецепт засолювання огірків на зиму хрустких
Заготавливаем сырую аджику с хреном
Заготавливаем сырую аджику с хреном
Вкуснейшая картошка, запеченная в духовке
Вкуснейшая картошка, запеченная в духовке
Торт «минутка» без выпечки
Торт «минутка» без выпечки
Печиво з сиру: рецепт несолодкої закуски
Печиво з сиру: рецепт несолодкої закуски
Самый вкусный рецепт. Оладьи кабачковые. Сразу делайте больше
Самый вкусный рецепт. Оладьи кабачковые. Сразу делайте больше
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь