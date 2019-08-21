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Apple iPhone связали с гаджетом 35-летней давности: видео

Удивительно, но старая периферия от Apple Macintosh 1984 года прекрасно работает с современным смартфоном

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:40

Аксессуаров для iPhone существует множество. Но энтузиастам этого все равно оказывается мало, и они пробуют подключить к смартфону от Apple самые разнообразные гаджеты, порой совершенно несовместимые. Блогер под псевдонимом napabar выложил на YouTube видео, как он заставил работать старую клавиатуру и мышь от "древнего" компьютера Apple Macintosh 1984 года выпуска в связке iPhone XS.

Смотрите также в сюжете о том, как выглядели компьютеры в 90-е:

Для реализации этого метода блогеру потребовалось всего установить бета-версию iOS 13 и использовать обычный переходник под современный порт Lightning для сопряжения клавиатуры с iPhone XS. Никаких дополнительных программ, взлома или других манипуляций не требовалось. Удивительно, но такая конструкция оказалась вполне работоспособна: на iPhone X появился круглый указатель мыши, а с помощью клавиатуры можно набирать текст. Мышь можно использовать для рисования или в играх (например, при раскладывании пасьянса, как на компьютере).

Apple Macintosh 1984 года
Apple Macintosh 1984 года
Фото: Geek.com

Дело в том, что в iOS 13 Apple добавила нативную поддержку клавиатур и мышек, о которой так долго просили пользователи, ведь на Android такая возможность есть с самой первой версии 2009 года. Изначально эта возможность проектировалась для iPad, однако оказалось, что периферию можно подключать и к смартфонам.

Проведенный эксперимент лишний раз доказывает преемственность технологий Apple — периферия, созданная 3,5 десятилетия назад, способна работать с новыми устройствами компании. Вряд ли в 80-е годы кто-то мог предположить, что его клавиатуру и мышь можно будет использовать со столь миниатюрным и производительным устройством. Тогда это показалось бы нереализуемой фантастикой, да и сейчас удивляет.

Напомним, что ранее в Сан-Франциско отключают самую старую веб-камеру в мире. А недавно старейшей популярной игре Тетрис исполнилось 35 лет.

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Источник: iguides.ru
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