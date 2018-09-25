Apple iPhone XS Max и iPhone X устроили битву: кто быстрее?

Эксперты устроили сравнительный тест скорости флагманов Apple

Apple iPhone X отстал от флагмана 2018 на несколько секунд. Фото: ViralBiases

В YouTube появился видеоролик сравнительного теста на скорость смартфонов iPhone XS Max и iPhone X. Видео снято экспертами канала EverythingApplePro, которые пожелали проверить флагманы прошлого года и текущего, чтобы узнать, стоит ли отдавать 1500 долларов за современный iPhone.

Apple iPhone X — это прошлогодний флагман Apple, получивший процессор A11 Bionic с 3 ГБ оперативной памяти. У iPhone XS Max интегрирован новый чип A12 Bionic с 4 ГБ ОЗУ. Оба устройства, участвовавшие в тесте, работали под управлением самой свежей iOS 12.0.

Сперва кажется, что работают смартфоны почти идентично. Однако при детальном рассмотрении заметно, что прошлогодний iPhone X отстает буквально на доли секунды. Это отставание суммировалось в следующие цифры: iPhone XS Max справился с заданием за 2 минуты 10 секунд, а время iPhone X составило 2 минуты 44 секунды.

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Затем автор открывал на обоих устройствах уже запущенные ранее приложения: в этом раунде результат iPhone XS Max составил 43 секунды, а прошлогодний флагман Apple справился за 59 секунд. В общем, iPhone XS Max действительно оказался быстрее, но выигрыш оказался крайне несущественным, чтобы переплачивать за новинку.

Напомним, что ранее Apple iPhone XS показал невероятные результаты скорости в сравнении с самым быстрым смартфоном на Android. Напомним также, что ранее эксперты назвали главное преимущество смартфонов на Android перед iPhone.