Apple iPhone XS получит "кровавое" улучшение

Американский производитель собирается выпустить новую модель Айфона уже в этом месяце

Новые iPhone XS и XS Max получат название China Red Фото: BGR

Конец февраля 2019 года будет знаменателен тем, что на выставке MWC 2019 будут представлен целый ворох новых моделей смартфонов, в особенности флагманов от Samsung, Huawei и Xiaomi, которые будут занимать топовые позиции рейтингов до конца года. Чтобы не отставать, Apple готовит небольшое обновление в своем модельном ряде iPhone. Правда, производитель делает ставки не на технологии, а на дизайн.

Как утверждает ресурс BGR, Apple выпустит новую модель iPhone в конце февраля. Это будут все те же модели iPhone XS и XS Max, но в новом красном корпусе.

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Известно, что Apple выпускает красные версии своих iPhone в рамках кампании PRODUCT (RED) через некоторое время после первичного релиза. Уже существует PRODUCT (RED)-версия iPhone XR, которая была доступна в первый же день продаж.

Однако есть небольшое уточнение для новинок. Судя по отчету BGR, iPhone XS и XS Max в красном цвете будут поставляться исключительно на рынок Китая и ограниченной партией под названием China Red.

Напомним, что скоро Apple представит новые AirPods, беспроводную зарядку AirPower, а также новые iPad – уже известна дата презентации. Также производитель обеспокоен тем, что на iPhone возвращается пиратство.

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