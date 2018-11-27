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Apple копируют идеи дизайна нового iPhone у Huawei

В 2019 году Apple выпустит iPhone XI с новым типом корпуса, который будет менять цвет

Евгений Опанасенко
Сегодня, 08:32
Apple iPhone получит корпус хамелеона. Фото: olashopping.com
Apple iPhone получит корпус хамелеона. Фото: olashopping.com

Похоже у Apple не могут придумывать новые идеи для дизайна своих новых iPhone. Об этом говорит тот факт, что новый патент Apple подразумевает использование новой градиентной расцветки корпуса, наподобие Huawei P20 Pro.

Вероятно, что корпус iPhone XI будет создан из специального светоотражающего материала с переливом цветов, градиентом или иными вариантами изменения цвета задней панели устройства.

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Патент на использование микроскопических борозд на корпусе смартфона
Фото: mysmartprice

В основе патента использование технологии с применением ЧПУ для создания специальных канавок на поверхности смартфона, которые преломляют и отражают свет разной частоты при изменении угла наклона корпуса, что будет выглядеть, как эффект хамелеона. Также вместо использования технологии пескоструйной обработки, Apple планирует применять керамику, которая меняет цветовосприятие даже при малейшем перемещении устройства.

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Патент на эффект "хамелеона" для iPhone
Фото: Mysmartprice

Вероятно, Apple в следующем поколении iPhone сделает ставку не на мощную аппаратную начинку, а на привлекательный внешний вид. По слухам, iPhone c новым типом корпуса появятся в продаже в 2019 году, которые придут на смену iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR, которые пока продаются не очень активно из-за высокой цены.

Напомним, что ранее эксперты предупреждали, что корпус iPhone XS и XS Max быстро ломается после падения, поэтому его крайне нежелательно ронять. Также ранее iPhone 8 начали массово "умирать" спустя несколько месяцев из-за ошибки с заводским браком материнских плат.

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Источник: Hi-News
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