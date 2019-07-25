Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Apple лишит iPhone XI важной функции: что уберут

Новые сведения об iPhone XI опровергают слухи о новом порте для зарядки

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:44
Разъем Lightning останется
Разъем Lightning останется
Фото: Unsplash

Осенью 2019 года Apple традиционно проведет презентацию своих новинок, на которой будут показаны сразу три смартфона iPhone XI, iPhone XI Max, iPhone XIR – они придут на смену текущему модельному ряду iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR. Их внешний вид уже ни для кого не является секретом благодаря утечкам в СМИ, но одно популярное предположение инсайдеров было опровергнуто.

Смотрите также в сюжете о том, почему в Украине "вымирают" телефоны:

Как сообщает Engadget, у новых iPhone не будет порта зарядки USB-C – вместо него будет по пренему использоваться разъем Lightning. Ранее считалось, что Apple переведет новые iPhone на USB-C после того, как сделала это с iPad Pro в прошлом году. Стоит отметить, что Apple очень много зарабатывает на своих проприетарных кабелях для зарядки – они приносят огромную прибыль, и отказаться от этого было бы глупой идеей.

Читайте также
Украинцы теряют интерес к iPhone

Линейка новых смартфонов Apple, вероятно, получит новый Taptic Engine, который заменит собой технологию 3D Touch, дебютировавшую вместе с iPhone 6S. Как известно, в iPhone XR ее заменила технология Haptic Touch. По всей видимости, аналогичное решение будет принято и с преемниками iPhone Xs и Xs Max. Хотя пока не ясно, выполнение каких функций будет обеспечивать Taptic Engine, но, похоже, суть замены в том, чтобы улучшить тактильную обратную связь.

Читайте также
Samsung уберет важный элемент у своих смартфонов

Что касается камер, то по имеющейся информации, базовая и старшая модели получат квадратный блок камер с тремя модулями. Один из датчиков будет отвечать за широкоугольную съемку. Также сообщается о функции под названием Smart Frame, которая, позволит захватывать дополнительную область вокруг кадра для более точной корректировки изображения на фото или видео. Спустя какое-то время эта информация будет автоматически удаляться из соображений конфиденциальности. Фронтальная камера будущих iPhone получит поддержку замедленной съёмки с частотой 120 кадров в секунду.

Напомним, что ранее эксперты обнаружили, что Apple iPhone ломаются простым сообщением в мессенджере. А недавнее исследование выяснило, что владельцы iPhone не знают названия своего смартфона.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Apple срочно выпустила обновление для очень старых iPhone Пользователи массово "выбрасывают" iPhone и покупают Samsung Свадебный фотограф запретил гостям снимать на iPhone Создан самый мощный процессор для смартфонов
iPhone Apple айфон смартфоны usb
Источник: 9to5google
Реклама

Новости партнеров

Как навсегда избавиться от тли? Эффективный способ
Как навсегда избавиться от тли? Эффективный способ
Почему сахар — не яд и от него нельзя отказываться: советы
Почему сахар — не яд и от него нельзя отказываться: советы
8 вещей, которые мешают вам выйти замуж
8 вещей, которые мешают вам выйти замуж
​Люди спасли тонущих слонят: видео
​Люди спасли тонущих слонят: видео

Популярные статьи

Сегодня, 09:00Food

Как приготовить идеальное песочное тесто

Вчера, 18:24Wellness

Лечение поджелудочной: лучшие народные средства

Вчера, 09:40Fun

Невеста в прозрачном платье повергла сеть в шок

23 июляEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

23 июляFun

23 июля: какой сегодня праздник, приметы дня, что нельзя делать

23 июляFun

Студентка два года не мыла голову шампунем: как выглядят ее волосы сейчас

23 июляFun

Появился простой тест, определяющий самых умных людей

23 июляШоу-бизнес

"Сильно ошибся": Топалов удивил признанием о свадьбе в Италии

23 июляFun

Дом за один евро: в Швейцарии распродают недвижимость

23 июляWellness

Что делать, если защемило нерв: полезные советы

23 июляFun

Заметить крайне сложно: иллюзия на фото поставила сеть в тупик

23 июляFun

Разгадана тайна загадочного черноморского артефакта

22 июляШоу-бизнес

70-летняя Алла Пугачева появилась на публике в мини-шортах: фото

22 июляШоу-бизнес

Герцоги Сассекские в честь дня рождения принца Джорджа опубликовали милое фото

22 июляFun

Голодная чайка украла маленького пса породы чихуахуа

22 июляFun

22 июля: какой сегодня праздник, приметы дня, что нельзя делать

Новости партнеров

Наследие СССР, или Привычки россиян, которые всех раздражают
Наследие СССР, или Привычки россиян, которые всех раздражают
5 опасных продуктов, которые нельзя покупать на рынках
5 опасных продуктов, которые нельзя покупать на рынках
Чего нельзя делать в день рождения: Топ-7 примет
Чего нельзя делать в день рождения: Топ-7 примет
Продукт, который резко увеличивает риск рака
Продукт, который резко увеличивает риск рака
Ежедневная гигиена: как правильно мыть руки
Ежедневная гигиена: как правильно мыть руки
Почему урчит в животе? Причины урчания в животе и их решение
Почему урчит в животе? Причины урчания в животе и их решение
8 признаков того, что вы с мужчиной за которого стоит выйти замуж
8 признаков того, что вы с мужчиной за которого стоит выйти замуж
Девушка, выбежавшая на поле в финале ЛЧ – сделала это снова?
Девушка, выбежавшая на поле в финале ЛЧ – сделала это снова?
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь