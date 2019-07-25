Apple лишит iPhone XI важной функции: что уберут

Новые сведения об iPhone XI опровергают слухи о новом порте для зарядки

Разъем Lightning останется Фото: Unsplash

Осенью 2019 года Apple традиционно проведет презентацию своих новинок, на которой будут показаны сразу три смартфона iPhone XI, iPhone XI Max, iPhone XIR – они придут на смену текущему модельному ряду iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR. Их внешний вид уже ни для кого не является секретом благодаря утечкам в СМИ, но одно популярное предположение инсайдеров было опровергнуто.

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Как сообщает Engadget, у новых iPhone не будет порта зарядки USB-C – вместо него будет по пренему использоваться разъем Lightning. Ранее считалось, что Apple переведет новые iPhone на USB-C после того, как сделала это с iPad Pro в прошлом году. Стоит отметить, что Apple очень много зарабатывает на своих проприетарных кабелях для зарядки – они приносят огромную прибыль, и отказаться от этого было бы глупой идеей.

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Линейка новых смартфонов Apple, вероятно, получит новый Taptic Engine, который заменит собой технологию 3D Touch, дебютировавшую вместе с iPhone 6S. Как известно, в iPhone XR ее заменила технология Haptic Touch. По всей видимости, аналогичное решение будет принято и с преемниками iPhone Xs и Xs Max. Хотя пока не ясно, выполнение каких функций будет обеспечивать Taptic Engine, но, похоже, суть замены в том, чтобы улучшить тактильную обратную связь.

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Что касается камер, то по имеющейся информации, базовая и старшая модели получат квадратный блок камер с тремя модулями. Один из датчиков будет отвечать за широкоугольную съемку. Также сообщается о функции под названием Smart Frame, которая, позволит захватывать дополнительную область вокруг кадра для более точной корректировки изображения на фото или видео. Спустя какое-то время эта информация будет автоматически удаляться из соображений конфиденциальности. Фронтальная камера будущих iPhone получит поддержку замедленной съёмки с частотой 120 кадров в секунду.

Напомним, что ранее эксперты обнаружили, что Apple iPhone ломаются простым сообщением в мессенджере. А недавнее исследование выяснило, что владельцы iPhone не знают названия своего смартфона.

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