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Apple назвала дату презентации новых iPhone 12

Сегодня, 07:15

На сайте Apple появилась информация о дате проведения первой части презентации, на которой покажут iPad и Apple Watch, а показ iPhone 12 перенесен на октябрь

Презентация iPhone 12 состоится 15 сентября в 20:00 по киевскому времени в Apple Park. Информация о мероприятии уже доступна на сайте Apple Event.

В объявлении не сообщается, будет ли мероприятие транслироваться онлайн или будет проходить в традиционной "живой" демонстрации со зрителями в зале. Хотя, учитывая продолжающуюся пандемию коронавируса, можно с уверенностью предположить, что это действительно будет виртуальное мероприятие без прессы. Также Apple не уточняет, что именно покажет на сентябрьском событии.

Смотрите также в сюжете о том, на что готовы люди ради нового iPhone:

Однако обозреватель Bloomberg Марк Гурман, который неоднократно сообщал достоверную информацию о грядущих новинках Apple, в свою очередь сообщает прискорбную новость. По словам эксперта, 15 сентября пройдет только первая часть презентации с анонсом новых смарт-часов Apple Watch и планшета iPad. Главная презентация iPhone 12 состоится в октябре, о чем ранее предупреждали аналитики.

Apple планировала свое осеннее медиа-мероприятие по демонстрации iPhone 12 с начала весны. Но 2020 год сорвал планы компании, от чего выпуск смартфонов перенесен ближе к зиме.

По данным инсайдеров на следующей неделе мы увидим новый планшет iPad Air, который получит обновленный дизайн в стиле линейки iPad Pro. А вот об обновленной модели iPad mini аналитики не упоминают. Утечки указывают на то, что новинка получит более тонкие рамки экрана и сканер отпечатков Touch ID встроенные в кнопку питания.

Постер с анонсом презентации от Apple
Постер с анонсом презентации от Apple
Фото: Apple

Также Apple покажет сразу две новые модели умных часов Apple Watch — свежие Apple Watch Series 6 с максимальной функциональностью и более доступная модель с базовой функциональностью, которая заменит в линейке устаревшие Apple Watch Series.

Если Марк Гурман прав, то презентацию четырех новых iPhone 12 с OLED-экранами в размерах 5,4", 6,1" и 6,7" мы увидим в средине октября 2020 года. Основные модели iPhone 12 будут представлены в форматах 5,4" и 6,1", а премиальные iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max — в стальных корпусах формата 6,1" и 6,7".

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Все четыре модели получат поддержку 5G и обновленный дизайн с менее скругленными гранями. Линейка получит новый темно-синий цвет вместо зеленого, а LIDAR будет использоваться только в старшей 6,7-дюймовой модели iPhone 12 Pro Max.

Напомним, что ранее мы составляли рейтинг ТОП-20 лучших смартфонов начала осени. В то же время Samsung создал смартфон с "ядерной" батареей.

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Источник: Bloomberg
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