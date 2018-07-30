Apple объявили цену iPhone X для бедных

Компания готовит упрощенную версию iPhone X с двумя SIM-картами

Айфон для бедных будет называться iPhone 9

Компания готовит упрощенную версию iPhone X с обновленным дисплеем и упрощенной фотокамерой, но по более доступной по цене – модель получит название iPhone 9.

Более того, iPhone 9 будет первым смартфоном Apple, который получит поддержку двух SIM-карт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Apple "похоронила" прорывную идею в iPhone X

Стоимость базового iPhone 9 c 64 ГБ памяти и одним слотом для SIM-карт обойдется в $599, а за два слота придется заплатить $699.

За Apple iPhone 9 с 256 ГБ встроенного хранилища и одной SIM-картой Apple запросит $749, а конфигурация с двумя SIM-картами обойдется в $849.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Будьте осторожны: китайский iPhone X трудно отличить от настоящего

Также осенью ожидается улучшенный iPhone X Plus, который получит увеличенный экран и аппаратную начинку, а ценник составит $999. Обычный iPhone X упадет в цена до $899.

Напомним, что ранее Apple iPhone X сильно взлетели в цене, а осенью iPhone 8 тоже превратится в смартфон для бедных.