Apple One объединила все подписки в единый дешевый сервис

Сервис Apple One включает в себя подписки на Apple Music, Apple News, iCloud, Apple Arcade и новый Fitness+

На презентации Apple Event 15 сентября, помимо новых планшетов iPad и смарт-часов Apple Watch Series 6, был представлен новый подписочный сервис Apple One. Это универсальная подписка, которая охватывает сразу все популярные сервисы компании, что уберет путаницу среди разрозненных предложений. Более того, стоимость подписки рассчитана под любой кошелек: от индивидуальной за 14,95 долларов до 29,95 долларов за премиальный пакет.

Сервис включает в себя подписки на Apple Music, Apple News, iCloud, Apple Arcade и новый Fitness+ для активного занятия спортом вместе с Apple Watch. Больше не нужно следить сразу за несколькими отдельными подписками. Нет необходимости контролировать, какая из них заканчивается и когда. Не нужно вовремя забрасывать деньги на карту, чтобы, к примеру, не остаться без любимой музыки.

Цены на Apple One Фото: Apple

Но сервис уже вызвал вопросы, поскольку, например, Apple News+ не работает во многих странах, в минимальном плане пользователь получает лишь 50 ГБ в iCloud, а Arcade — не самый популярный сервис компании.

С другой стороны Apple One стоит ощутимо дешевле всех сервисов, которые входят в комплект единой подписки. Судя по всему, это должно стать еще большим мотиватором для того, чтобы оформить ее в самое ближайшее время. Сервис запустят поздней осенью.

Apple One Фото: Apple

Напомним, что ранее Apple собиралась покончить с iPhone XR и нашла достойную замену.

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