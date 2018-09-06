Apple откажется от гигантского iPhone 2018 Plus

На презентации Apple новый 6,5-дюймовый iPhone XS Plus будет называться iPhone XS Max

На презентации iPhone Apple покажет совершенно новый смартфон. Фото: iPhones.ru

Ни для кого не секрет, что презентация новинок Apple пройдет 12 сентября – журналисты уже получили приглашения и готовятся воочию узреть новинки от самого главы компании Тима Кука. Но, чем ближе дата презентации, тем больше слухов о новых iPhone.

Сегодня ресурс Digital Trends сообщил, что ему стали известны размеры экранов трех смартфонов: 5,8 дюймов, 6,1 дюймов и 6,5 дюймов. 5,8 и 6,5-дйюмовые модели будут называться iPhone XS. Причем самая большая модель будет называться iPhone XS Max, вместо ожидаемой iPhone XS Plus, что дополнительно подчеркнет огромные размеры дисплея смартфона.

Первые изображения iPhone XS и iPhone XS Plus (Max) Фото: OhMyGeek!

Точно неизвестно, какое название получит 6,1-дюймовый аппарат, но есть предположения, что это будет либо iPhone 8S или iPhone 9. Известный ресурс 9to5Mac склоняется варианту iPhone 9, основываясь на информации из собственных источников.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Apple iPhone 8 массово "умирают"

Что касается аппаратных характеристик, то Apple интегрирует в iPhone XS и XS Max новый чип A12 и 4 ГБ оперативной памяти. Также в зависимости от рынка, будут выпущены отдельные модели с поддержкой двух SIM-карт.

Инсайдер отмечает, что двойной сотовый модуль получат не все смартфоны, а лишь 6,1-дюймовый iPhone, так как, по мнению Apple, именно эта модель будет самой востребованной в 2018-2019 годах. Также раскрыты подробности, где будет продаваться iPhone с двумя SIM-картами: в Китае, Индии и нескольких регионах Европы.

Модельный ряд 2018 года: iPhone XS (5,8 дюймов), iPhone 9 (6,1 дюйма) и iPhone XS Max (6,5 дюймов) iApplenews.ru

Поддерживать работу двух SIM-карт будет только iOS 12, в которой на данном этапе все еще отсутствует поддержка подобных моделей, но Apple планирует успеть добавить ее к моменту выхода iPhone в продажу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Названы ТОП-5 главных недостатков iPhone

Будущих владельцев iPhone будет ждать неприятный сюрприз в виде отсутствующего переходника Lightning на 3,5 мм, который отныне придется докупать отдельно. Напомним, что именно на продаже переходников Apple очень сильно увеличила свои доходы за последние два года.

По слухам, Apple откажется от сотовых модулей Intel в пользу Qualcomm, что позволит "яблочной" компании первой в мире представить смартфоны с 5G модемом, и это будут именно iPhone XS и XS Max.

Напомним, что ранее в iPhone X Plus увидели угрозу всем смартфонам мира из-за очень высокой цены, которая шокировала экспертов. Более того, ожидаемого падения цен перед началом продаж новых iPhone не произошло, а случилось наоборот - iPhone X сильно взлетели в цене.