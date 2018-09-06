Apple откажется от гигантского iPhone 2018 Plus
На презентации Apple новый 6,5-дюймовый iPhone XS Plus будет называться iPhone XS Max
Ни для кого не секрет, что презентация новинок Apple пройдет 12 сентября – журналисты уже получили приглашения и готовятся воочию узреть новинки от самого главы компании Тима Кука. Но, чем ближе дата презентации, тем больше слухов о новых iPhone.
Сегодня ресурс Digital Trends сообщил, что ему стали известны размеры экранов трех смартфонов: 5,8 дюймов, 6,1 дюймов и 6,5 дюймов. 5,8 и 6,5-дйюмовые модели будут называться iPhone XS. Причем самая большая модель будет называться iPhone XS Max, вместо ожидаемой iPhone XS Plus, что дополнительно подчеркнет огромные размеры дисплея смартфона.
Точно неизвестно, какое название получит 6,1-дюймовый аппарат, но есть предположения, что это будет либо iPhone 8S или iPhone 9. Известный ресурс 9to5Mac склоняется варианту iPhone 9, основываясь на информации из собственных источников.
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Что касается аппаратных характеристик, то Apple интегрирует в iPhone XS и XS Max новый чип A12 и 4 ГБ оперативной памяти. Также в зависимости от рынка, будут выпущены отдельные модели с поддержкой двух SIM-карт.
Инсайдер отмечает, что двойной сотовый модуль получат не все смартфоны, а лишь 6,1-дюймовый iPhone, так как, по мнению Apple, именно эта модель будет самой востребованной в 2018-2019 годах. Также раскрыты подробности, где будет продаваться iPhone с двумя SIM-картами: в Китае, Индии и нескольких регионах Европы.
Поддерживать работу двух SIM-карт будет только iOS 12, в которой на данном этапе все еще отсутствует поддержка подобных моделей, но Apple планирует успеть добавить ее к моменту выхода iPhone в продажу.
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Будущих владельцев iPhone будет ждать неприятный сюрприз в виде отсутствующего переходника Lightning на 3,5 мм, который отныне придется докупать отдельно. Напомним, что именно на продаже переходников Apple очень сильно увеличила свои доходы за последние два года.
По слухам, Apple откажется от сотовых модулей Intel в пользу Qualcomm, что позволит "яблочной" компании первой в мире представить смартфоны с 5G модемом, и это будут именно iPhone XS и XS Max.
Напомним, что ранее в iPhone X Plus увидели угрозу всем смартфонам мира из-за очень высокой цены, которая шокировала экспертов. Более того, ожидаемого падения цен перед началом продаж новых iPhone не произошло, а случилось наоборот - iPhone X сильно взлетели в цене.