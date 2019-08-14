Apple отказывает курильщикам в гарантийном ремонте

Apple нашли прямую связь между курением и причиной поломки MacBook

Владелец бракованных MacBook уверен, что Apple не права Фото: Unsplash

Если вы курите, то Apple может вам отказать в сервисном обслуживании. Об этом поведал американец Даниэль Хендрик, который попытался отремонтировать по гарантии три MacBook, страдавшие от признанного Apple брака с ненадежной клавиатурой. Об этом он написал в своем блоге.

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Две модели MacBook покрывались расширенной сервисной программой Keyboard Service, а третья –по гарантии AppleCare+. Сервисный центр Apple принял на ремонт все ноутбуки и обещал выполнить бесплатный ремонт всех устройств.

Спустя время Хендрику перезвонили и сказали, что в ремонте отказано. В качестве причины они назвали "прямую связь между курением и причиной поломки". Владелец настоял на своем и потребовал бесплатный ремонт, как было предписано в гарантийном обязательстве. Но в сервисном центре специалисты сослались на нормы Управления по охране труда США. По их словам, "ноутбуки, владельцы которых являются курильщиками, представляют угрозу для сервисного персонала, поскольку на устройствах могут содержаться остатки вредных испаряющихся веществ".

Хендрик посчитал, что компания Apple неправомерно отказала ему в ремонте ноутбуков. Они изучил американское законодательство и пришел к выводу, что все причины отказа были надуманными. Те нормы, на которые ссылались работники сервисного центра, распространяются исключительно на людей, занятых в производстве табачных изделий и призваны обезопасить их от вредного воздействия табака.

Примечательно, что сервисный центр отказывался возвращать Хендрику ноутбуки до тех пор, пока он не подпишет документ об отказе от претензий и полном согласии с тем, что устройства не подлежат гарантийному ремонту. Разработчик не собирается сдаваться и теперь планирует отстаивать свои права, в том числе через суд. Он уверен, что Apple не выполняет свои обязательства.

Напомним, что ранее был найден способ поиграть в игры Windows на MacBook. Также недавно Apple призналась, что 20 лет скрывала опасную ошибку в macOS.

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